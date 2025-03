Elon Musk sale en apoyo de la ultraderecha alemana: "Sólo la AfD puede salvar Alemania"

El magnate estadounidense Elon Musk, aliado del presidente electo, Donald Trump, ha salido en apoyo a Alternativa para Alemania (AfD) de cara a las elecciones anticipadas de febrero, un respaldo que el canciller alemán, Olaf Scholz, ha evitado valorar directamente apelando a la "libertad de opinión" de cada cual.

"Sólo la AfD puede salvar Alemania", ha escrito Musk en la red social X, de la que es propietario. Una de las líderes de esta formacion, Alice Weidel, le ha respondido en este mismo portal para afirmar que el empresario norteamericano "tiene toda la razón".

Scholz ha evitado en rueda de prensa entrar en polémicas y ha señalado que la libertad de opinión también es "válida" para "los multimillonarios". No obstante, ha apuntado que esta misma libertad implica "que se pueden decir cosas que no son correctas y que no contienen buenos consejos políticos".

Alemania celebrará en principio elecciones parlamentarias el 23 de febrero y la AfD figura en la mayoría de los sondeos en segunda posición, sólo por detrás del bloque conservador que lidera la Unión Demócrata Cristiana (CDU). Sin embargo, el cordón sanitario impuesto por todos los partidos sobre la ultraderecha complica que la AfD pueda terminar gobernando, como ha quedado demostrado en los comicios regionales de Sajonia y Turingia.