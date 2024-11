Eugenia Osborne, tajante tras el conciliador mensaje de Gabriela Guillén a su padre: "Se agradece pero..."

Después de que Bertín Osborne haya roto su silencio respecto al proceso judicial abierto que mantiene con Gabriela Guillén por la paternidad de su hijo pidiendo respeto para el menor y asegurando que "no tiene sentido ir a un juzgado a hacer una cosa que yo ya he reconocido" , la paraguaya se ha abierto en canal en una entrevista en el programa 'Socialité.

Además de revelar que ha padecido una depresión en el último año, ha defendido que su bebé "es fruto del amor" y ha confesado que no odia al presentador, mostrándose de lo más conciliadora de cara a un posible acercamiento: "Es el padre de mi hijo, no puedo odiarlo, no voy a proyectar eso para que lo vea y lo sienta. Yo voy a estar predispuesta a tener la puerta abierta, como siempre he dicho".

"Yo siempre me mantuve en esta posición, creo que el tiempo cura todo y tiempo al tiempo. Yo no lo voy a presionar ni de ninguna manera ni de otra, y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Yo no voy a obligar a nadie a hacer lo que no quiera" ha añadido Gabriela ante los micrófonos de Europa Press, reconociendo que le encantaría que el pequeño pudiese ver a su padre estas Navidades. "En la vida todo es posible ¿no? Es mágico" ha expresado, esperanzada en que Bertín de un paso al frente para conocer a su hijo en las fechas más entrañables del año.

Unas comentadísimas declaraciones a las que la segunda hija del artista, Eugenia Osborne, ha reaccionado con absoluta indiferencia, reafirmándose en su intención de no manifestarse públicamente ni sobre la expareja de su padre ni tampoco sobre su hermanito.

La influencer ha asistido este lunes a la entrega de los Premios BMW de Pintura en el Teatro Real de Madrid y, muy seria, ha evitado pronunciarse sobre el mensaje conciliador que Gabriela ha enviado a Bertín: "Sabéis que de ese tema no hablo". "Se agradece todo, pero es que no hablo de ese tema, ya lo sabéis" ha sentenciado.

Empatizando con la esteticien después de desvelar que sufrió una depresión a raíz de la polémica por la paternidad de su hijo, Eugenia ha asegurado que "sobre ese tema sí, por supuesto, apoyo a cualquier persona que lo esté pasando mal". "Pero no voy a hablar de ese tema" ha zanjado, desmarcándose de las declaraciones de la paraguaya afirmando que el niño se parece a su padre. "Me parece muy bien, pero sobre ese tema no voy a hablar y te agradezco que no me sigas preguntando. ¿Vale?" ha concluido visiblemente incómoda.

Respecto a cómo se encuentra Bertín tras la reciente muerte de su padre, la creadora de contenido nos ha contado que "está bien. Es ley de vida -su abuelo, Enrique Ortiz, falleció a los 96 años- mi padre ya estaba preparado para eso, estábamos todos preparados, y sí, y está bien, y lo importante es, pues al final es los que se quedan aquí, y mientras ellos estén bien...".

EUGENIA RELATA CÓMO HA SIDO SU EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO EN VALENCIA

En su última aparición pública, Eugenia anunció que tenía previsto ir a Valencia con su novio Miguel Barreiro y una de sus hermanas para colaborar en las labores de ayuda de las zonas más afectadas por la DANA que arrasó numerosas localidades el pasado 29 de octubre. Algo que ha hecho de forma anónima y de lo que nos ha hablado impactada: "Fui la semana pasada, y la verdad es que hay que estar ahí para ver exactamente lo que está ocurriendo, porque no... es muy chocante, es algo bastante fuerte. No te lo esperas. Aunque lo veas en imágenes, iba entrando por algunos pueblos y era como una escena de una película apocalíptica. Hasta que lo ves, no sabes lo que hay" ha expresado emocionada.