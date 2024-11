Bangladés busca la extradición la ex primera ministra Hasina, escondida en Nueva Delhi

Nueva Delhi, 19 nov (EFE).- El Gobierno interino de Bangladés, liderado por el premio nobel Muhammad Yunus, confirmó que las autoridades buscan la extradición de la ex primera ministra Sheikh Hasina, que se presume se encuentra en Nueva Delhi desde agosto pasado tras huir de Dacca durante una violenta ola de represión que dejó cientos de muertos.

"Utilizaremos todos los medios legales para traerla de vuelta", dijo el jefe del Gobierno interino bangladesí en una entrevista con el periódico indio The Hindu al ser preguntado sobre los pasos para "conseguir el arresto" de la "dama de hierro" de Bangladés.

Yunus aseguró que su Administración ya está cumpliendo los pasos legales para conseguir el regreso a Bangladés de Hasina, si bien no han llegado "todavía" al paso de la extradición.

La ex primera ministra Sheikh Hasina, que no ha sido vista desde el 5 de agosto de 2024 cuando se vio forzada a dimitir y huir de Bangladés, viajó a Nueva Delhi donde recibió la protección del Gobierno del primer ministro indio Narendra Modi.

Aunque las autoridades indias no han confirmado su presencia recientemente o con qué estatus se encuentra la exmandataria en el país, varios medio indios han publicado informes que aseguran que Hasina se encuentra en una zona de seguridad en uno de los barrios más acomodados de Delhi.

Desde su partida se han abierto varios procesos penales contra Hasina y sus colaboradores, que incluyen cargos de asesinato, tortura, secuestro, crímenes contra la humanidad y genocidio, y las autoridades han revocado su pasaporte diplomático.

La India y Bangladés tienen un tratado bilateral de extradición que podría permitir su regreso para ser juzgada, aunque el acuerdo tiene excepciones para proteger casos de, por ejemplo, persecución política.

"Si el Gobierno indio utiliza (las clausulas de excepción) para mantenerla (a Hasina) allí, no mejoraría mucho nuestra relación. Nuestro gobierno provisional tiene una vida muy breve, por lo que es posible que no pueda resolver todo lo que hay entre Bangladés y la India. Pero esto no lo perdonará ningún gobierno que venga después de nosotros", dijo Yunus a The Hindu.

La crisis que acabó que el largo gobierno de Hasina estalló en julio pasado con unas protestas inicialmente pacíficas y protagonizadas por estudiantes contrarios a una controvertida política de cuotas de empleo público para veteranos de la guerra de independencia de Bangladés (1971).

Las protestas se intensificaron tras la brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad, dejando más de 500 muertos, según balances independientes. EFE