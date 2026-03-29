Irán denuncia ataques contra el sistema eléctrico que han causado un apagón en parte de Teherán y Alborz

El canal estatal IRIB reportó que, a pesar de que se mantiene el corte eléctrico en sectores de Teherán y la provincia contigua de Alborz por los daños recientes, ciudadanos iraníes participaron la noche pasada en concentraciones en la plaza de los Mártires en la capital. Durante estas reuniones, continuaron con cánticos dirigidos en contra de Estados Unidos e Israel, según consignó el medio.

Según informó la radiotelevisión pública iraní IRIB, el Ministerio de Energía de Irán dio a conocer que una serie de ataques dirigidos a infraestructuras eléctricas generaron un apagón que ha dejado sin suministro a parte de la ciudad de Teherán y áreas de Alborz. El comunicado oficial, recogido por IRIB, detalló que los atentados impactaron instalaciones de la industria eléctrica en la provincia de Teherán, provocando la suspensión del servicio en sectores de ambas regiones metropolitanas. Equipos técnicos ya trabajan en diversas áreas comprometidas para restaurar el sistema eléctrico y normalizar el servicio lo antes posible, de acuerdo con la declaración difundida por IRIB.

El Ministerio de Energía también expuso que las labores de reparación avanzan, aunque no ofreció un cronograma preciso sobre el restablecimiento completo de la energía. Según publicó IRIB, las tareas incluyen la evaluación de daños en líneas de transmisión y subestaciones eléctricas afectadas por los ataques, con despliegue de brigadas de emergencia en las zonas involucradas. El reporte agrega que se monitorea de manera continua la situación, con comunicación directa con autoridades locales de ambas regiones.

De acuerdo con lo consignado por la radiotelevisión pública, los responsables oficiales no brindaron información acerca del número exacto de instalaciones violentadas ni ofrecieron detalles sobre la magnitud total del apagón registrado tras los actos de sabotaje. Sin embargo, las autoridades reiteraron que la respuesta técnica para restablecer la electricidad permanecerá activa hasta devolver la normalidad en todas las zonas perjudicadas.

IRIB informó que, tras difundirse la declaración del Ministerio de Energía, la población en varias zonas afectadas adoptó medidas para enfrentar la interrupción del suministro eléctrico. Pese a las dificultades asociadas con el corte, la programación habitual de reuniones públicas no se vio alterada, lo cual incluyó concentraciones nocturnas en espacios emblemáticos como la plaza de los Mártires de Teherán, un lugar habitual de encuentro en la ciudad.

Según destacó IRIB, los cánticos y consignas entonados anoche por los manifestantes se dirigieron principalmente contra los gobiernos estadounidense e israelí, a pesar de las condiciones generadas por el apagón. El medio estatal resaltó la continuidad de estas acciones públicas en medio de la situación adversa generada por los ataques a la infraestructura.

Hasta el momento, las autoridades no atribuyeron oficialmente los ataques a una organización específica ni señalaron con detalle el método utilizado. El Ministerio de Energía ha instado a la población a mantener la calma y a colaborar con las indicaciones de las autoridades mientras se desarrollan las labores técnicas. Según reportó IRIB, los organismos de emergencia permanecerán desplegados y en alerta para prevenir riesgos adicionales y para enfrentar cualquier eventualidad provocada por la falta de energía eléctrica en áreas críticas de Teherán y Alborz.

Los medios oficiales mantienen la cobertura informativa sobre la evolución del restablecimiento del servicio, así como sobre el desarrollo de la investigación en torno a los ataques que desencadenaron la crisis eléctrica en ambas regiones, según reportó la radiotelevisión pública iraní.