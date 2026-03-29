Pakistán anuncia que acogerá contactos entre Irán y EEUU "en los próximos días"

El viceprimer ministro y titular de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, sostuvo un encuentro en Islamabad con los ministros de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí, Turquía y Egipto antes de anunciar la organización de negociaciones destinadas a resolver el conflicto actual entre Irán y Estados Unidos. Según consignó Europa Press, estas conversaciones tendrán lugar en Islamabad durante los próximos días y buscarán alcanzar una solución integral y duradera al enfrentamiento que se agravó tras los bombardeos del 28 de febrero, llevados a cabo por Estados Unidos e Israel, y las subsiguientes acciones militares de Teherán en respuesta.

De acuerdo con Europa Press, Pakistán confirmó el inicio de los preparativos para fungir como anfitrión y facilitador de estos contactos bilaterales, destacando el respaldo recibido por parte de diversos actores internacionales. El viceprimer ministro señaló la disposición de ambas partes, Irán y Estados Unidos, para confiar en la mediación paquistaní, un paso que consideró relevante en el contexto de las tensiones regionales y el corte del tránsito petrolero que Irán impuso en el estrecho de Ormuz como represalia.

La declaración oficial publicada por el gobierno paquistaní subrayó que "Pakistán se siente honrado de acoger y facilitar en los próximos días conversaciones significativas entre las dos partes para un acuerdo integral y duradero del conflicto actual". Además, Dar remarcó la satisfacción de Islamabad por la confianza depositada en su país: "Pakistán está muy contento de que tanto Irán como Estados Unidos hayan expresado su confianza en Pakistán para facilitar conversaciones".

Europa Press reportó que China representa uno de los principales apoyos internacionales para esta iniciativa. El ministro pakistani detalló que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo chino, Wang Yi, en la que el gobierno de Pekín expresó su “pleno respaldo” al proceso impulsado por Islamabad. Además del respaldo chino, el secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó también su apoyo a la “iniciativa de paz” promovida por Pakistán, según indicaron fuentes oficiales citadas por Europa Press.

El viceprimer ministro paquistaní explicó que, en conversaciones adicionales con ministros de Relaciones Exteriores de diversos países, como Arabia Saudí, Turquía y Egipto, también se obtuvo un respaldo pleno hacia la propuesta de diálogos entre Washington y Teherán. Islamabad convocó a los diplomáticos de estas naciones en encuentros previos al anuncio para compartir detalles sobre la mecánica y los objetivos de la próxima ronda de contactos.

Según detalló Europa Press, el origen del conflicto actual se sitúa en la serie de bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, a lo que Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones y la interrupción parcial del paso de buques petroleros a través del estrecho de Ormuz, uno de los puntos clave para el comercio energético mundial. Los contactos previstos en Islamabad entran en un contexto de alta tensión y buscan evitar una escalada adicional que impacte en la seguridad regional y el abastecimiento internacional de petróleo, reafirmando la oportunidad de la negociación propuesta.

Diversas fuentes diplomáticas citadas por Europa Press señalaron que uno de los fines principales de las conversaciones es establecer mecanismos de desescalada y crear las condiciones para un cese efectivo de hostilidades, favoreciendo el restablecimiento del flujo de hidrocarburos y limitando el alcance de futuras acciones militares. Las autoridades paquistaníes insisten, según el medio, en que la convocatoria cuenta con el reconocimiento y la aceptación tanto de Estados Unidos como de Irán, lo que incrementa las posibilidades de éxito de la iniciativa.

El apoyo explícito de China, la ONU y diversos países de la región refuerza la expectativa de que los diálogos en Islamabad contribuyan a pacificar el entorno regional y sirvan como precedente para la resolución diplomática de crisis similares, indicaron funcionarios consultados por Europa Press. Islamabad subrayó que su intención es actuar de manera imparcial y constructiva, facilitando un espacio de diálogo que privilegie las soluciones consensuadas y la cooperación multilateral.

Hasta el momento, no se revelaron detalles precisos sobre la fecha exacta ni el formato de las negociaciones, pero funcionarios implicados subrayaron el carácter inminente de los contactos y la importancia de mantener un canal diplomático abierto con la participación activa de la comunidad internacional, puntualizó Europa Press.