La 16ª conferencia de la ONU sobre especies migratorias se celebrará en Bonn

São Paulo, 29 mar (EFE).- La 16ª conferencia de la ONU sobre especies migratorias se celebrará en 2029 en Bonn (Alemania), donde se fundó la Convención en 1979, según se aprobó este domingo en la sesión final de la COP15, en la ciudad brasileña de Campo Grande.

Los representantes de Alemania postularon a Bonn para acoger la próxima cumbre de especies migratorias, que se celebra cada tres años, y recibió el respaldo unánime del resto de países miembros de la Convención.

La secretaria ejecutiva del tratado, Amy Fraenkel, agradeció al Gobierno alemán por su ofrecimiento para acoger la COP16 en Bonn, "un lugar muy importante", pues fue allí donde nació.

"Celebrar el 50 aniversario de la Convención allí es un hito realmente fantástico. Vamos a trabajar codo con codo con ustedes para hacerla realidad", afirmó Fraenkel en la última sesión plenaria de la COP15, que empezó oficialmente el lunes y concluyó este domingo.

Más de 2.000 representantes de gobiernos, comunidades indígenas, organizaciones internacionales y ONG participaron en la decimoquinta conferencia internacional sobre especies migratorias.

Además de los 133 signatarios, otra treintena de países participó en acuerdos y memorandos de la Convención en la ciudad de Campo Grande, puerta de entrada del Pantanal, el mayor humedal del planeta, que comparten Brasil, Bolivia y Paraguay.

Uno de los grandes logros de esta COP15 fue la declaración de 40 nuevas especies bajo protección internacional, entre ellas el guepardo, la hiena rayada, la nutria gigante y el tiburón martillo.

La cita se inauguró el domingo pasado por los presidentes de Brasil y Paraguay, Luiz Inácio Lula da Silva y Santiago Peña, quienes lanzaron un llamado en defensa de la cooperación internacional y la ciencia como la mejor herramienta para la conservación del medioambiente.

Esta fue la segunda conferencia internacional sobre medioambiente en Brasil en menos de un año. En noviembre, el país sudamericano también acogió la cumbre climática de la ONU (COP30) en la ciudad amazónica de Belém. EFE