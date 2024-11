Man Group planea recortes de personal en revisión de presupuesto

(Bloomberg) -- Man Group Plc planea una ronda de recortes de empleo con la revisión de necesidades de personal de la firma de fondos de cobertura cotizada en bolsa más grande del mundo.

La directora ejecutiva, Robyn Grew, le dijo al personal que la empresa está revisando su presupuesto anual y sus necesidades de talento, según personas con conocimiento del tema. La revisión conducirá a recortes de empleos en porcentajes de un solo dígito, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque los detalles son privados.

Los recortes se centrarán principalmente en funciones de operaciones, supervisión y tecnología, dijeron las personas. La plantilla de Man Group ha aumentado hasta 1.787 empleados a tiempo completo, frente a los 1.274 de hace cinco años. La empresa aún espera seguir aumentando su plantilla, añadieron las personas.

Un representante de la firma de inversiones con sede en Londres, que administraba US$174.900 millones a fines de septiembre, declinó hacer comentarios.

Desde que asumió el control de Man Group como la primera directora ejecutiva en sus más de 240 años de historia, Grew ha estado haciendo cambios en la empresa. Anteriormente este año, Man Group comenzó a fusionar sus unidades de comercio discrecional en una reorganización que incluyó la salida del director ejecutivo de su marca GLG, Teun Johnston. La firma retiró las marcas GLG, Man Global Private Markets y Varagon.

Man Group se enfrenta a un mercado complicado para la acumulación de activos, ya que los inversionistas se centran en los costos y reevalúan sus asignaciones. Man Group reportó US$5.500 millones en salidas durante el tercer trimestre, la mayor caída en al menos cuatro años, después de que un cliente retiró sus fondos para invertir pasivamente.

Los activos de la empresa todavía se encuentran cerca de su punto máximo.

Traducción editada por Malu Poveda.

Nota Original: Man Group Plans Job Cuts as It Reviews Budget, Talent Needs (1)

©2024 Bloomberg L.P.