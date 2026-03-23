El nicaragüense Marvin Benard, nuevo seleccionador español de béisbol

La selección española de béisbol suma a su agenda la participación de su nuevo seleccionador en eventos clave del calendario nacional, entre ellos la Copa del Rey, el All-Star Game y las concentraciones de la selección nacional Sub-23, todo en el marco del seguimiento y desarrollo de jugadores con vistas al torneo Premier12 que tendrá lugar en Barcelona. Según informó la Real Federación Española de Béisbol y Sófbol (RFEBS), Marvin Benard, quien cuenta con 56 años y una extensa trayectoria en el béisbol profesional tanto en Estados Unidos como en tareas técnicas, liderará al combinado estatal, enfocado desde el primer momento en la preparación para la próxima edición del certamen internacional.

De acuerdo con el anuncio oficial de la RFEBS, publicado este lunes, Benard asume el reto de dirigir al equipo nacional de béisbol tras una carrera de nueve temporadas como jardinero en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), donde militó con los San Francisco Giants. La federación detalló que la elección de Benard se vincula con su conocimiento del juego y su experiencia acumulada como entrenador en el béisbol profesional después de su etapa como jugador.

El medio federativo puntualizó que Benard prestará especial atención al desarrollo de los talentos locales, presenciando partidos y entrenamientos tanto a nivel de la Liga Nacional de Béisbol División de Honor (LNBDH Oro 2026) como en encuentros organizados por la federación. Entre los compromisos está su participación activa en la Copa del Rey y el All-Star Game, instancias en las que podrá observar directamente el desempeño de los deportistas españoles con aspiraciones a integrar la selección nacional.

Según confirmó la RFEBS, Benard también formará parte de las sesiones de entrenamiento y concentración de la selección española Sub-23, lo que le permitirá conocer y evaluar a prospectos jóvenes en proceso de formación. La decisión de incorporar a Benard responde, según la federación, a la estrategia de optimizar la competitividad del equipo de cara al torneo Premier12, cuyo qualifier se celebrará en Barcelona y representa uno de los desafíos deportivos más relevantes para el béisbol español en los próximos años.

Además, la federación mencionó la intención de Benard de sumergirse en el entorno competitivo español, estableciendo contacto directo tanto con jugadores experimentados como con nuevas promesas del deporte. Su incorporación se traduce en un cambio significativo en la dirección técnica, en un contexto donde la visibilidad y el nivel del béisbol en España buscan renovarse.

El nombramiento de Benard como seleccionador implica también la puesta en marcha de una nueva etapa en la gestión deportiva del béisbol estatal, que apuesta por figuras con experiencia internacional para reforzar el crecimiento a nivel local y proyectar al equipo español a instancias competitivas de alto nivel.