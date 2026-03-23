Carla Díaz y Claudia Salas, compañeras de Ester Expósito en 'Elite', se pronuncian sobre su relación con Mbappé

Durante su participación en la alfombra roja de los Premios Fotogramas de Plata, Carla Díaz recordó de manera especial su etapa en la serie juvenil ‘Élite’ y destacó que allí formó amistades que perduran en su vida más allá de la pantalla. En el contexto de este reencuentro, la atención mediática se centró en la relación entre Ester Expósito y el futbolista Kylian Mbappé, una noticia que ha generado gran repercusión en la actualidad del espectáculo. Según consignó el medio, Díaz y su compañera Claudia Salas se refirieron públicamente a la relación de Expósito con el jugador francés, respondiendo a preguntas sobre el incipiente vínculo que se convertido en centro de comentarios y expectación.

De acuerdo con la información publicada, Carla Díaz admitió su sorpresa ante la mención de Mbappé y reconoció que desconoce detalles sobre él: “Mbappé no sé quién es”, expresó la actriz al ser consultada acerca del reciente vínculo romántico entre Ester Expósito y el futbolista. No obstante, Díaz aprovechó para subrayar su aprecio y cercanía con Expósito fuera de los rodajes, afirmando que, aunque no coincidieron durante las grabaciones de ‘Élite’, suele encontrarse con ella de manera frecuente en el plano personal: “Con Ester no coincidí en Élite rodando, pero vamos, yo coincido con ella en mi vida mil veces. Es maravillosa, me cae genial”, cita el medio.

En la ceremonia, la expectación estuvo marcada por el interés en presenciar la primera aparición oficial de Ester Expósito y Kylian Mbappé ante los medios, una pareja que ha captado la atención durante la temporada del espectáculo y cuya presencia en la alfombra roja ha generado comentarios en diversos espacios, según reportó el medio.

La experiencia de Carla Díaz dentro de la serie ‘Élite’ también fue tema de conversación. Díaz reflexionó sobre la influencia que ese proyecto tuvo en su vida profesional y personal, señalando la relevancia de la producción para su desarrollo y destacando la oportunidad que representó para crear lazos de amistad profundos con varios compañeros, los cuales define como amistades duraderas.

Por su parte, Claudia Salas compartió recuerdos de su etapa en la exitosa serie y relató cómo resultó trabajar junto a Ester Expósito en los primeros años del elenco, cuando la juventud predominaba entre el grupo de actores. Salas manifestó: “Muy buena compañera. Fuera y dentro del set. Nosotros vivimos una cosa muy especial, muy de grupo y muy jóvenes. Yo tengo un recuerdo maravilloso de todos esos años”. Según reportó el medio, la actriz destacó el ambiente colaborativo que se vivió en el set y la naturaleza especial del rodaje durante ese periodo de su vida profesional.

Consultada sobre si actualmente existe una relación aún cercana entre los actores que formaron parte de la serie, Salas explicó que las complicaciones asociadas a las agendas laborales y los compromisos profesionales suelen dificultar los reencuentros, aunque, cuando estos se producen, representan una fuente de alegría para los integrantes del equipo original. “A veces sí, a veces nos juntamos. A veces es imposible que coincidamos todos. Pero bueno, siempre es una alegría. En el día a día, los rodajes, los trabajos y el ocio, que también es importante descansar, dificulta mucho”, declaró Salas según lo reseñado por el medio.

La repercusión mediática por la supuesta relación sentimental entre Ester Expósito y Kylian Mbappé ha traspasado el ámbito deportivo y el de la cultura popular en España, donde ambas figuras ostentan gran reconocimiento. La cobertura señala que, hasta el momento, no se han difundido imágenes oficiales de la pareja en eventos públicos, lo que ha elevado la expectación en torno a su aparición conjunta ante la prensa y los seguidores.

En la serie ‘Élite’, tanto Díaz como Salas desempeñaron papeles que las proyectaron como figuras representativas de la juventud española en la ficción televisiva. Sus testimonios evidenciaron el impacto que el proyecto tuvo no sólo en la formación profesional de sus protagonistas, sino también en el desarrollo de relaciones personales y vínculos de amistad que se han mantenido tras finalizar las grabaciones. Según informó la fuente original, la dinámica dentro del elenco se caracterizó por el compañerismo y la construcción de experiencias compartidas.

Las valoraciones de Díaz y Salas sobre su vínculo con Ester Expósito indican que, pese a los cambios en sus vidas profesionales, se conserva un aprecio mutuo y la memoria de una etapa formativa. El medio destacó esta perspectiva al hacer notar cómo los logros individuales y la proyección internacional de Expósito continúan generando interés entre sus antiguos compañeros de reparto, reafirmando el fuerte lazo personal que los une a pesar del paso del tiempo y de los compromisos actuales de cada uno.