(Crónica) El Castellón se deja dos puntos en el 90 ante la Cultural

El penalti ejecutado por Luis Chacón en los minutos finales resultó decisivo para definir el empate entre el CD Castellón y la Cultural y Deportiva Leonesa, lo que impidió al equipo local poner fin a una racha de cinco partidos sin ganar. Según informó la agencia Europa Press, este resultado marcado en el Estadio Skyfi Castalia cerró la trigésima primera fecha de la LaLiga Hypermotion, dejando a ambos clubes con sensaciones opuestas respecto a sus aspiraciones en la clasificación.

Tal como detalló Europa Press, el enfrentamiento mantuvo igualdad sin goles durante la primera mitad. El marcador se abrió tras el descanso, cuando Ousmane Camara adelantó al Castellón en el minuto 50, una jugada que parecía encaminar al conjunto albinegro hacia el triunfo y la ruptura de varios compromisos sin sumar los tres puntos. No obstante, en el minuto 90, una falta dentro del área señalada como penalti sobre Fadel permitió a la Cultural y Deportiva Leonesa igualar el partido. Luis Chacón fue el encargado de convertir el penalti, logrando el empate definitivo que prolonga la estancia del Castellón fuera de la senda del triunfo.

Con este resultado, destacó Europa Press, el Castellón suma cinco partidos consecutivos sin ganar, acumulando dos empates y tres derrotas, y se mantiene en la sexta posición de la tabla con 50 puntos, igualado con el Burgos CF, que busca aprovechar cualquier tropiezo en los puestos de playoff de ascenso. El acceso directo a los primeros lugares permanece a una distancia de cinco puntos, lo que añade presión a las aspiraciones de los albinegros de regresar a la máxima categoría del fútbol español.

En el caso de la Cultural Leonesa, el medio Europa Press reportó que el empate, más allá de evitar una derrota, resulta insuficiente para alejarse de la zona de descenso. El conjunto dirigido por Rubén de la Barrera permanece penúltimo con 28 unidades y una diferencia de ocho puntos respecto a la salvación. La última victoria de la ‘Cultu’ en la liga se remonta al 7 de diciembre, por lo que el equipo suma trece jornadas sin sumar de a tres.

Además de la crónica de este encuentro, Europa Press consignó los resultados completos de la jornada 31 de LaLiga Hypermotion. El viernes, Huesca recibió a Almería con una victoria para los visitantes 3-1. El sábado, el Leganés se impuso al Ceuta 5-2, mientras que el Racing de Santander cayó ampliamente ante el Albacete por 0-4. Andorra no logró sumar en casa ante el Eibar, que venció 1-0. Cádiz fue superado por el Málaga con marcador de 0-3 y el Deportivo de La Coruña venció 2-1 al Zaragoza. El domingo, el Burgos goleó al Córdoba 4-0, el Mirandés derrotó por 2-1 al Valladolid, la Real Sociedad B perdió 0-2 ante el Granada y Las Palmas consiguió una victoria ajustada frente al Sporting de Gijón 1-0. Por último, en el encuentro disputado el lunes, Castellón y Cultural Leonesa firmaron la igualdad a un gol.

El desarrollo de la tabla tras estos resultados sigue manteniendo cerrada la lucha por los puestos de ascenso y la permanencia. De acuerdo con Europa Press, el Castellón evidencia una tendencia decreciente en resultados desde el comienzo de esta secuencia sin victorias, lo que contrasta con los objetivos iniciales de la campaña. Por su parte, la Cultural Leonesa ve alejarse las esperanzas de permanencia tras confirmar su prolongada racha sin triunfos y el considerable margen respecto al puesto de salvación.

El empate en Castalia también eleva la atención sobre las actuaciones arbitrales en momentos determinantes. El penalti señalado sobre Fadel y la posterior ejecución de Chacón generaron los principales comentarios tras un encuentro que mantenía expectación por el posible retorno del Castellón al triunfo y la oportunidad de los leoneses de sumar de a tres tras meses de sequía, reportó Europa Press.

Ambos equipos afrontan las próximas jornadas con la necesidad de revertir sus dinámicas. El Castellón, aún según Europa Press, intentará consolidar su posición entre los aspirantes al playoff, mientras que la Cultural Leonesa buscará cortar una racha negativa que la sitúa en una situación comprometida en la tabla regular de la LaLiga Hypermotion.