Un muerto en un atentado contra policías en el suroeste de Colombia

Cinco personas se encuentran recibiendo atención médica en la ciudad de Popayán, capital del departamento de Cauca, tras el estallido de un artefacto explosivo en la vía Panamericana. Entre los afectados figuran tres miembros de la Policía y varios civiles. El incidente sucedió la tarde del domingo, según informó la Policía Nacional citada por distintos medios.

El ataque tuvo lugar entre los municipios de Timbío y Rosas, en el suroeste colombiano, cuando un grupo de agentes se desplazaba por la carretera en labores de verificación. De acuerdo con la información publicada por la Policía Nacional de Colombia, los uniformados, adscritos a la estación de Timbío, habían recibido alertas sobre la posible presencia de explosivos en la zona, lo que motivó su desplazamiento para inspeccionar el sector. Fue en ese momento cuando detonó el artefacto, seguido por intercambios de disparos.

El medio que dio cuenta de los hechos detalló que el agente Juan David Grande Cantero perdió la vida en el lugar. Este funcionario formaba parte del dispositivo de prevención en una zona que ha registrado incidentes de seguridad reiteradamente. Además de la víctima mortal, otras cinco personas fueron evacuadas hasta centros médicos en Popayán, donde las autoridades adelantan su identificación y el estado de salud de cada una.

Entre los lesionados de este ataque figuran tres policías y al menos dos civiles, quienes se desplazaban en sus vehículos particulares por la vía afectada cuando ocurrió la explosión. Según consignó la Policía, la detonación buscaba afectar a la fuerza pública, aunque su radio de impacto se extendió a la población civil. Las autoridades clasificaron el hecho como un atentado contra la seguridad y orden público en este corredor vial estratégico.

La vía Panamericana, donde ocurrió la emboscada, es una de las principales arterias de transporte en el sur del país y conecta departamentos del suroccidente con otras regiones. Las repercusiones de estos eventos afectan tanto la movilidad como la percepción de seguridad entre los habitantes y viajeros frecuentes de este corredor.

Reportó la Policía Nacional que, tras el atentado, se desplegó un operativo en la zona para asegurar el área, ubicar posibles nuevos artefactos y dar con los responsables. Voceros indicaron que los uniformados emplearon equipos especializados de antiexplosivos y reforzaron la vigilancia en toda la región. Paralelamente, el tránsito por la vía Panamericana se vio restringido temporalmente para facilitar las labores investigativas y de remoción de escombros.

Sobre el perfil del agente fallecido, publicó la Policía Nacional que Juan David Grande Cantero había prestado servicio en distintas unidades policiales, siendo ahora una de las bajas recientes vinculadas a operativos de control en zonas de alto riesgo. Sus familiares y compañeros protagonizaron expresiones de pesar durante las primeras horas tras confirmarse el deceso.

De acuerdo con lo reseñado por el medio, las autoridades continúan recopilando evidencia en el lugar del ataque, revisando cámaras de seguridad y recogiendo testimonios de testigos y afectados. Informó la Policía Nacional que la investigación se orienta a establecer si el atentado guarda relación con grupos armados ilegales que operan en el Cauca, dada la frecuencia de hechos de violencia de esta índole en el área.

En distintos comunicados, la Policía exhortó a la ciudadanía a colaborar con información que permita dar con los responsables de la acción, subrayando la importancia de denunciar movimientos sospechosos y alertas similares. La institución indicó que mantendrá su presencia en la zona y continuará adelantando operativos orientados a prevenir futuros atentados en ejes viales y áreas vulnerables del departamento.

Confirmó la Policía que, después del ataque, varias patrullas continuaron labores de patrullaje en puntos críticos al sur de Cauca, mientras equipos de inteligencia recopilan información sobre posibles nuevas amenazas. El atentado fue catalogado por la institución como uno más dentro del panorama de seguridad que enfrenta la región, afectada recurrentemente por la presencia de actores armados ilegales y disputas territoriales.