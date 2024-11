Putin no ve posible relaciones normales con Ucrania si no renuncia al ingreso en la OTAN

Moscú, 7 nov (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió este jueves que no ve posibles unas relaciones normales con Ucrania si el país vecino no adopta el estatus de neutralidad y no renuncia al ingreso en la OTAN.

"Si no hay neutralidad, es difícil imaginarse algún tipo de relación de buena vecindad entre Rusia y Ucrania", dijo Putin durante su intervención en el Club de Debate Valdái que se celebra en el balneario de Sochi (mar Negro).

Putin añadió que "eso significará que Ucrania será utilizada constantemente en calidad de instrumento en manos ajenas y en perjuicio de los intereses de la Federación Rusa".

"No se crearán las condiciones para la normalización de relaciones y la situación se desarrollará según un escenario impredecible. A nosotros realmente nos gustaría evitarlo", dijo.

El jefe del Kremlin subrayó que Moscú está decidido a allanar el camino para un "arreglo a largo plazo", de forma que Ucrania se convierta en un "Estado independiente y soberano".

Aunque, a renglón seguido, aseguró en respuesta a una pregunta que la frontera con Ucrania debe pasar por donde decidan los ciudadanos que residen en lo que llamó "territorios históricos" rusos, es decir, las cuatro regiones ucranianas ya anexionadas por Moscú (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia).

Además, rechazó una posible "tregua de media hora o medio año" para que Occidente pueda seguir suministrando armamento pesado a Kiev.

E insistió en que las negociaciones de paz deben basarse en la realidad sobre el terreno, es decir, las conquistas militares rusas y los acuerdos alcanzados en marzo de 2022 en Estambul.

Según informó recientemente la prensa, Rusia planteó entonces a Ucrania condiciones como la neutralidad; reducir al 25 % (50.000 hombres) el tamaño de su Ejército; reconocer la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk; asumir completamente el coste de la reconstrucción del Donbás y aceptar la anexión rusa de la península de Crimea y el puerto de Sebastopol.

En junio pasado Putin puso como condición para la paz que Ucrania retire sus tropas del Donbás y del sur del país, y renuncie a los planes de ingresar en la OTAN, tras lo que el Kremlin anunciaría un inmediato cese del fuego y el comienzo de negociaciones para el arreglo del conflicto.

"Tan pronto como Kiev anuncie que está dispuesta a adoptar esta decisión e inicie una retirada real de las tropas de esas regiones y también comunique oficialmente su renuncia a los planes a ingresar en la OTAN, será impartida inmediatamente por nuestra parte, literalmente en ese mismo minuto, la orden de cesar el fuego y comenzar negociaciones. Insisto, lo haremos inmediatamente", dijo.EFE

