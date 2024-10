Alcalde de Buenos Aires apoya el "esfuerzo descomunal" de Milei para "recuperar el rumbo"

Madrid, 31 oct (EFE).- El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el conservador Jorge Macri, destacó este jueves en Madrid el "esfuerzo descomunal" que está haciendo el presidente Javier Milei para que Argentina recupere "el rumbo correcto", tras recibir "un país devastado financiera y económicamente".

Durante su participación en la Tribuna EFE-Casa de América en Madrid, Macri mostró sintonía con el presidente argentino y expresó su deseo de que "cuando el país empiece a andar de nuevo, Buenos Aires sea quien lidere la locomotora de ese tren".

El alcalde de la capital argentina aclaró que el partido de Milei, La Libertad Avanza, y el suyo, Propuesta Republicana (PRO), "son espacios diferentes", pero comparten "su rechazo del populismo y la lucha por lograr el déficit cero".

Menos complaciente fue con la vicepresidenta argentina Victoria Villarruel, que en su última visita a España, este mismo mes de octubre, se reunió con Isabel Martínez, viuda de Juan Domingo Perón, y reivindicó su figura.

Macri señaló que, la época de la Isabel Perón, que fue vicepresidenta de Argentina en 1973 y presidenta entre 1974 y 1976, "no es un periodo para reivindicar".

"Yo he venido a Madrid (donde vive la expresidenta) y no voy a ir a visitarla -sentenció-. No recuerdo esa época con felicidad", agregó en alusión al Gobierno de Isabel Perón, que abrió paso a la militarización del país y fue seguido de la sangrienta dictadura argentina.

No obstante aclaró que es "respetuoso" con el cargo que ostentó Isabel Martínez de Perón y agregó que la visita que le hizo Villarruel es "cosa de ella".

Respecto a la crisis económica que atraviesa Argentina, Macri se mostró confiado en que el esfuerzo del Gobierno dará sus frutos, aunque reconoció que "no hay magia" y las medidas para "frenar la inflación impactan en el día a día de los ciudadanos".

"Buenos Aires tiene una clase media muy esforzada" muy afectada por la crisis, por eso consideró muy importante "garantizar servicios esenciales como la educación y la sanidad pública".

El jefe de Gobierno porteño tuvo palabras duras para los sindicatos argentinos, que en los últimos meses han convocado huelgas de fuerte impacto, y afirmó que "mezclan los derechos laborales con la política, y eso es una de las cosas que tienen que cambiar en Argentina".

También se refirió a la llamada Ley de Reiteranza, que endurece las medidas contra los delincuentes habituales, y la defendió porque "Buenos Aires tiene buenos índices de seguridad, pero la ciudadanía pide que los mejoremos".

Asimismo, alabó el buen nivel de las universidades bonaerenses, pese a los ajustes que sufren y negó que Argentina sufra una 'fuga de cerebros'.EFE

