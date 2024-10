Temu enfrentará investigación de la UE por productos ilegales

(Bloomberg) -- La Unión Europea abrirá una investigación sobre Temu por su incapacidad para frenar la venta de productos ilegales en internet, una investigación que podría acarrear cuantiosas multas para el servicio de comercio electrónico.

La Comisión Europea abrirá un procedimiento formal contra la plataforma —dirigida por la empresa de capital chino PDD Holdings Inc— para investigar si incumple las normas contra las actividades ilícitas en línea, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas por tratarse de conversaciones confidenciales.

La investigación podría anunciarse de forma inminente, pero la fecha no está definida ya que el organismo ejecutivo con sede en Bruselas se prepara para un cambio de sus líderes políticos, dijeron las personas.

Los reguladores europeos han estado tomando medidas enérgicas contra las grandes empresas tecnológicas como parte de un esfuerzo por frenar los daños en línea. Según la Ley de Servicios Digitales de la UE, las plataformas de internet con más de 45 millones de usuarios en la región deben tomar medidas para detener la difusión de desinformación y contenidos ilegales — incluida la oferta de productos ilegales en la UE— o se arriesgan a multas de hasta el 6% de sus ingresos anuales globales.

Un representante de Temu no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Tras la investigación formal de la UE, Temu tiene derecho a proponer la adopción de contramedidas para responder a las preocupaciones de la Comisión y evitar posibles sanciones.

La investigación se produce después de que el 11 de octubre la UE pidiera a Temu que compartiera datos sobre cómo aborda la cuestión de los productos falsificados o inseguros en su mercado. En aquel momento, la Comisión dijo que había exigido “información detallada y documentos internos sobre las medidas de mitigación adoptadas contra la presencia y reaparición de comerciantes que venden productos ilegales” en Temu.

La información facilitada por Temu hasta la fecha era insatisfactoria y no disipaba las preocupaciones de la UE, afirmaron las personas.

Los ADR de PDD caían un 2,6%, hasta US$121,95, a las 11:05 a.m. en Nueva York, después de haber bajado hasta un 4,6% anteriormente. Las acciones han caído un 17% este año.

Temu ha crecido de forma explosiva desde que PDD introdujo el servicio para expandirse en los mercados mundiales, incluido un anuncio en el Super Bowl 2023 titulado “Shop Like a Billionaire” que la convirtió rápidamente en una de las aplicaciones más descargadas en EE.UU. Sus ventas flash, sus características de juego y sus bajos precios atrajeron a consumidores de decenas de países de todo el mundo.

Sin embargo, PDD ha advertido que el gigante del comercio electrónico podría estar pasando apuros, en un momento en el que competidores como TikTok, de ByteDance, y Alibaba Group Holding Ltd. se disputan a los compradores, y Amazon también está tramando rivalizar con las ofertas de Temu.

PDD registró ingresos de 97.100 millones de yuanes (US$13.600 millones) en el trimestre de junio, por debajo de la estimación media de 100.000 millones de yuanes. La ganancia neta fue de 32.000 millones de yuanes, frente a los 27.500 previstos.

En Bruselas, los reguladores de la UE están aplicando agresivamente sus normas sobre contenidos en línea contra los gigantes de las plataformas. La Comisión está investigando a Meta Platforms Inc., AliExpress de Alibaba Group Holding Ltd., TikTok de Bytedance Ltd. y X Corp. de Elon Musk.

