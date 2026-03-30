Patronal de la dependencia pide agilidad en la acreditación de la formación de cuidadores procedentes de otros países

El proceso de certificación que enfrentan los profesionales formados en el extranjero continúa representando un obstáculo significativo para su integración efectiva en el sector de los cuidados en España. Según informó la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), la falta de mecanismos de reconocimiento eficientes impide que trabajadores extranjeros cualificados ejerzan su profesión pese a disponer de formación y experiencia acreditadas en sus países de origen. Esta dificultad se ha puesto de manifiesto durante el encuentro internacional sobre migración laboral y movilidad de talento en América Latina, organizado por el Banco Mundial, donde se destacó la urgencia de implementar soluciones más rápidas y coordinadas para afrontar la escasez estructural de personal especializado en el ámbito de los cuidados.

De acuerdo con el medio fuente, la secretaria general de AESTE, Josune Méndez, se pronunció durante este foro señalando que el déficit de profesionales cualificados en el ámbito de la dependencia exige respuestas inmediatas y una cooperación activa entre gobiernos, organismos internacionales, centros de formación y empresas. Méndez subrayó la necesidad de establecer alianzas con países latinoamericanos, ya que la cooperación internacional se perfila como una estrategia clave tanto para la formación como para la captación de talento especializado que permita cubrir el crecimiento sostenido en la demanda de servicios de atención, motivado por el envejecimiento demográfico.

Durante las sesiones realizadas en Colombia y Ecuador, Méndez insistió en la importancia de que el modelo de movilidad laboral incorpore soluciones diseñadas de manera viable y equilibrada, de modo que tanto el sector privado como las entidades públicas asuman una corresponsabilidad efectiva. Según detalló el medio, el sector privado dispone de capacidad para ofertar empleo, proporcionar conocimiento del puesto y facilitar el proceso de integración, pero requiere una mayor seguridad jurídica y una mayor agilidad en los procesos administrativos si se quiere asegurar la inserción laboral efectiva de los profesionales extranjeros formados.

El informe presentado en el foro, resultado de una investigación conjunta del Foro Técnico de Formación, AESTE y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), analiza los retos y necesidades emergentes del sector. A raíz de este estudio, AESTE expuso que los contenidos formativos actuales se encuentran desactualizados y no contemplan plenamente las nuevas competencias requeridas en el contexto actual. Entre las habilidades en mayor demanda se encuentran las competencias emocionales, relacionales y digitales, así como la capacitación en intervención conductual y las competencias psicosociales, todas ellas vinculadas a la evolución de los modelos de cuidado y al perfil multidisciplinario que exige la atención integral de personas dependientes.

Tal como publicó el medio fuente, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia destacó que es imprescindible avanzar hacia la implementación de equivalencias formativas con centros y programas específicos en países de origen latinoamericanos, lo que permitiría que la formación obtenida en esos países contara con validez en España. Se mencionó que las iniciativas están en fase de análisis en Colombia y Ecuador, como parte de la búsqueda de mecanismos que aseguren la compatibilidad de los estándares de cualificación y permitan un reconocimiento oficial de competencias.

El medio consignó que Méndez remarcó la necesidad de establecer marcos regulatorios claros, centrados tanto en la migración laboral como en el reconocimiento de cualificaciones. Igualmente, abogó por políticas que prioricen la integración y permanencia de los migrantes, asegurando el cumplimiento de sus expectativas. Todo ello, agregó, debe sustentarse sobre el principio de corresponsabilidad público-privada, ya que las empresas no pueden asumir en solitario la totalidad del riesgo y la inversión en este proceso.

Durante la mesa redonda sobre formación en origen e inversión privada para la movilidad laboral, Méndez recordó que los servicios de cuidado constituyen un pilar esencial en la sociedad y que las carencias estructurales de personal solo podrán resolverse con una cooperación internacional coordinada, ordenada y sostenible. Según reportó el medio fuente, la asociación sostiene que la única vía para garantizar tanto la disponibilidad de profesionales como la calidad y sostenibilidad de los sistemas de atención pasa por adaptar los procesos de acreditación, actualizar los contenidos formativos y promover un enfoque ágil y bien diseñado que logre responder al desafío demográfico.

La secretaria general de AESTE afirmó durante el encuentro que el compromiso del sector con la captación y selección de nuevos profesionales es total, pero reiteró que solo podrán materializarse avances si las propuestas se acompañan de garantías legales, eficiencia administrativa y planes de integración bien definidos, que aseguren al mismo tiempo los derechos de los trabajadores y la eficacia de los servicios ofrecidos.