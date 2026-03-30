Eduardo Casanova, Premio Triángulo Positivo 2026 de COGAM

Durante la próxima celebración del 40 aniversario de COGAM, prevista para el 28 de mayo de 2026 en la sede de UGT en Madrid, Eduardo Casanova recibirá el Premio Triángulo Positivo 2026, en reconocimiento a la visibilidad y referente positivo que ha supuesto su testimonio público sobre el VIH. Según informó COGAM, la decisión de premiar al intérprete madrileño responde a su contribución destacada en la lucha contra los prejuicios y su aportación a la percepción social de la diversidad.

El medio COGAM detalló que este premio tiene como fundamento destacar trayectorias que han favorecido la ruptura del estigma social y la creación de referentes culturales diversos dentro del colectivo LGTBI+. En el caso de Casanova, el colectivo LGTBI+ de Madrid subrayó que su carrera se distingue por una perspectiva artística que expresa la diferencia sin ocultamientos ni justificaciones. Esta aproximación ha permitido que un segmento joven del colectivo encuentre modelos con los que identificarse y que se alejan de prejuicios y estándares preestablecidos.

El propio Casanova hizo público recientemente su diagnóstico de VIH, una decisión que COGAM califica como un acto de "gran valor social". Según publicó la entidad, la elección de dar a conocer su situación de salud no era una obligación personal, pero ha tenido un importante efecto social en un contexto donde permanecen el desconocimiento y la discriminación asociados al virus. El colectivo puntualizó que la apertura de Casanova al hacer pública su realidad contribuye a sensibilizar sobre cómo el estigma social persiste aún más allá de las implicaciones médicas del VIH.

COGAM, al anunciar este lunes el galardón, expresó que “lo diferente no se esconde ni se disculpa” en la obra de Casanova, señalando su universo creativo como un espejo para jóvenes que buscan referentes sin juicios. De acuerdo con el comunicado, el premio reconoce la capacidad transformadora de aquellos personajes públicos que, desde la cultura, logran disminuir las barreras del estigma y ampliar la representación de la diversidad sexual y de género.

Los Premios Triángulo, entregados anualmente, representan uno de los reconocimientos de mayor historia y visibilidad en la reivindicación de los derechos LGTBI+ en la Comunidad de Madrid, según consignó COGAM. La edición de 2026 adquiere importancia adicional por coincidir con los festejos del 40 aniversario de la institución, en los que se espera una gala con un simbolismo especial. Además, COGAM indicó que en las próximas semanas anunciará a otras personas e iniciativas galardonadas en esta edición.

La entidad subrayó la labor de Casanova no solo en lo artístico, sino también en el terreno social, al convertirse en motor de conversación pública sobre asuntos todavía cargados de tabú. Según reportó COGAM, la visibilidad de personas con VIH desempeña un papel en la desarticulación de mitos y miedos sociales aún presentes en la sociedad. Desde el colectivo, se resalta la necesidad de dar protagonismo a quienes, como Casanova, aportan al debate y promueven una percepción más realista del VIH en la vida cotidiana.

En la nota de anuncio, COGAM recalcó que la decisión de este año vuelve el foco sobre la importancia de los referentes públicos y artísticos en la conquista de espacios igualitarios y en el combate de la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género o condición de salud. Dentro del mismo comunicado, el colectivo confirmó la continuidad de sus premios y actividades orientadas al reconocimiento de personas, entidades e iniciativas con un compromiso demostrado con la igualdad y los derechos del colectivo LGTBI+.

El galardón a Casanova se suma a una lista de reconocimientos concedidos a quienes han jugado un papel destacado en la denuncia de la discriminación, la defensa de la igualdad y la construcción de una cultura más inclusiva. Según resaltó COGAM, los próximos nombres premiados se harán públicos después del anuncio de Casanova, en un evento que busca destacar tanto trayectorias individuales como acciones colectivas determinantes para los derechos de la comunidad LGTBI+ en Madrid.