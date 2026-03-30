La semana empieza con lluvia en norte peninsular, calima en Canarias y el Jueves Santo suben las temperaturas

Fuertes rachas de viento amenazan la estabilidad en algunas zonas de España durante el inicio de la Semana Santa, mientras que otras regiones experimentan una notoria subida de temperaturas que podría alcanzar los 28 a 30ºC, según consignó la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El portavoz de la entidad, Rubén del Campo, anticipó, según informó la AEMET y publicó la prensa local, que la estabilidad atmosférica será la característica predominante de estos días festivos aunque coexistirán fenómenos como la calima en Canarias, lluvias localizadas en el extremo norte y nevadas en zonas montañosas.

El medio AEMET detalló que, a pesar de esta previsión mayoritaria de estabilidad meteorológica, las precipitaciones seguirán presentes en el norte peninsular, especialmente en el área del Cantábrico, Pirineos y Alto Ebro, y la calima afectará especialmente a las islas orientales del archipiélago canario y a Gran Canaria. Además, la agencia prevé chubascos en el archipiélago balear entre martes y jueves, que podrían ir acompañados de eventos esporádicos también en el este de Cataluña. El viento se perfila como un elemento de riesgo tanto en el nordeste peninsular como en Baleares, donde las rachas podrían ser especialmente intensas generando mal estado de la mar y peligro de caída de ramas y objetos elevados.

En relación a las temperaturas, según publicó la AEMET, la tendencia ascendente dominará la mayor parte del país desde el arranque de la semana. Regiones del este, sur e incluso algunas áreas de Galicia superarán los 25ºC, mientras que localidades como Badajoz, Murcia o Castellón alcanzarán máximas próximas a los 22ºC. En contraste, el interior de la mitad norte y la cornisa cantábrica no sobrepasarán los 14 a 16ºC, y ciudades como Pamplona, Vitoria o Burgos registrarán valores entre los 11 y 13ºC. Del Campo advirtió que, especialmente al amanecer, podrán producirse heladas en zonas de montaña.

En lo que respecta al lunes, la AEMET informó la continuidad de un viento del norte con rachas muy fuertes en áreas del nordeste peninsular y Baleares, coincidiendo con episodios de aguaceros en el Cantábrico, Pirineos y Alto Ebro. La previsión indica que la nieve caerá en esos puntos en cotas que fluctuarán de 1.300 a 1.500 metros y que podrían subir al avanzar la semana. Los intervalos nubosos persistirán en el resto de la mitad norte, mientras el sur mantendrá cielos despejados. En Canarias, además, se espera calima y rachas de viento significativas, especialmente en las islas orientales y en Gran Canaria.

Para el martes, la situación meteorológica continuará marcada por el viento intenso en el nordeste y las Islas Baleares. Según reportó la AEMET, se prevén olas que podrían superar los seis metros en la costa norte de Cataluña y en Baleares. Persistirán las precipitaciones en el Cantábrico, Pirineos y Alto Ebro, siendo débiles pero constantes. La nieve aparecerá hacia los 1.000/1.200 metros en el Pirineo y entre los 1.200 y 1.600 metros en las demás zonas de montaña del norte. En Baleares podrían darse nuevos chubascos, sobre todo en Mallorca y Menorca. En Canarias, la calima se extenderá sobre todo el archipiélago y se espera una notable reducción de la visibilidad y del nivel de calidad del aire.

El miércoles se mantendrá el patrón de días precedentes, según la AEMET. El viento continuará fuerte en el nordeste y Baleares. Las lluvias quedarán circunscritas al Cantábrico, Pirineos y Alto Ebro, aunque la presencia de una borrasca mediterránea aumentará la probabilidad de chubascos en Baleares y en algunos puntos del este de Cataluña. Las nevadas se localizarán a partir de 1.400 a 1.800 metros en las montañas del norte, mientras el centro y sur de la Península se mantendrán con cielos mayormente despejados. Los termómetros no experimentarán cambios significativos, y la calima persistirá en Canarias.

De acuerdo con la AEMET, para el Jueves Santo no se prevén grandes alteraciones en la tendencia. Las precipitaciones seguirán afectando débilmente al Cantábrico y Pirineos y la nieve continuará cayendo en la cordillera pirenaica a partir de los 1.200 a 1.400 metros. Baleares verá disminuir los chubascos y en el resto del país predominarán cielos poco nubosos. Aunque las temperaturas se mantendrán, el viento seguirá mostrando intensidad en el nordeste y en el archipiélago balear. Canarias experimentará una reducción paulatina de la calima.

El pronóstico para el Viernes Santo y los días siguientes, según detalló la AEMET, apunta a la continuidad del tiempo estable en casi todo el país, con precipitaciones restringidas al extremo norte y nuevas subidas de temperatura generalizadas. Se baraja la posibilidad de que en zonas del sur peninsular los termómetros se sitúen entre 28 y 30ºC, aunque aún se mantiene cierta incertidumbre en la predicción exacta. El archipiélago canario también podría experimentar condiciones estables con registros térmicos elevados para la época.

En este contexto, la AEMET advierte a la población de permanecer atenta a los efectos de las rachas intensas de viento y a los cambios súbitos de temperatura, que podrían impactar tanto el desarrollo de actividades al aire libre como la calidad del aire, sobre todo en Canarias debido a la calima. Las autoridades recomiendan precaución especialmente en las zonas afectadas por temporales marítimos, fuertes vientos o reducción de visibilidad por polvo en suspensión.