Baldoví: Mónica Oltra es una líder absolutamente limpia y tiene todo el apoyo de Compromís

València, 30 mar (EFE).- El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha manifestado este lunes el apoyo de toda la coalición a Mónica Oltra cuando su candidatura a la alcaldía de València "sea firme", y ha asegurado que es "una líder absolutamente limpia" y que "lo que se ha hecho con ella ha sido un 'lawfare' de manual".

Baldoví se ha pronunciado así, en declaraciones a los periodistas, ante el anuncio el pasado sábado de la exvicepresidenta del Gobierno valenciano y excoportavoz de Compromís de su regreso a la primera línea política para optar a la alcaldía de València.

La decisión de Oltra se produce tres semanas después de que un juzgado de València haya acordado -por orden de la Audiencia Provincial de Valencia y contra su propio criterio, ya que no halló indicios de delito, y el de la Fiscalía, que no ha formulado acusación- abrir juicio oral contra ella y miembros de su equipo por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por su exmarido.

Preguntado sobre si Compromís asume el desgaste que podría suponer la situación judicial de la exvicepresidenta, Baldoví ha respondido que "todo el mundo tiene ya bien claro, después de los autos de dos jueces diferentes, que no hay indicios" y que "no se puede juzgar a una persona sin ningún indicio".

"Después de tres años de investigación creo que la ciudadanía ya tiene claro que Mónica Oltra es una líder absolutamente limpia y que lo que se ha hecho con ella es una cacería, un 'lawfare' (persecución judicial) de manual", ha afirmado el síndic de Compromís.

Baldoví ha manifestado asimismo que su partido "asume responsablemente todo lo que pueda venir", ha reiterado la inocencia de Oltra y ha aseverado que la ciudadanía sabe que detrás del proceso judicial contra la exvicepresidenta "está la extrema derecha, intentando que pague una pena de banquillo".

"Nosotros lo tenemos claro, Mónica Oltra es absolutamente inocente y estaremos todo Compromís junto a ella para hacerla alcaldesa de València", ha insistido para celebrar la decisión de la exvicepresidenta, un paso que a su juicio permitirá que la recuperación de las instituciones para su formación esté "cada día más cerca".

"Mónica era un valor que había que recuperar", ha manifestado, y un "acierto", ha añadido tras ver las reacciones de los partidos de derecha a su anuncio. EFE