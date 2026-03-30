Espana agencias

Baldoví: Mónica Oltra es una líder absolutamente limpia y tiene todo el apoyo de Compromís

Guardar

València, 30 mar (EFE).- El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha manifestado este lunes el apoyo de toda la coalición a Mónica Oltra cuando su candidatura a la alcaldía de València "sea firme", y ha asegurado que es "una líder absolutamente limpia" y que "lo que se ha hecho con ella ha sido un 'lawfare' de manual".

Baldoví se ha pronunciado así, en declaraciones a los periodistas, ante el anuncio el pasado sábado de la exvicepresidenta del Gobierno valenciano y excoportavoz de Compromís de su regreso a la primera línea política para optar a la alcaldía de València.

La decisión de Oltra se produce tres semanas después de que un juzgado de València haya acordado -por orden de la Audiencia Provincial de Valencia y contra su propio criterio, ya que no halló indicios de delito, y el de la Fiscalía, que no ha formulado acusación- abrir juicio oral contra ella y miembros de su equipo por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por su exmarido.

Preguntado sobre si Compromís asume el desgaste que podría suponer la situación judicial de la exvicepresidenta, Baldoví ha respondido que "todo el mundo tiene ya bien claro, después de los autos de dos jueces diferentes, que no hay indicios" y que "no se puede juzgar a una persona sin ningún indicio".

"Después de tres años de investigación creo que la ciudadanía ya tiene claro que Mónica Oltra es una líder absolutamente limpia y que lo que se ha hecho con ella es una cacería, un 'lawfare' (persecución judicial) de manual", ha afirmado el síndic de Compromís.

Baldoví ha manifestado asimismo que su partido "asume responsablemente todo lo que pueda venir", ha reiterado la inocencia de Oltra y ha aseverado que la ciudadanía sabe que detrás del proceso judicial contra la exvicepresidenta "está la extrema derecha, intentando que pague una pena de banquillo".

"Nosotros lo tenemos claro, Mónica Oltra es absolutamente inocente y estaremos todo Compromís junto a ella para hacerla alcaldesa de València", ha insistido para celebrar la decisión de la exvicepresidenta, un paso que a su juicio permitirá que la recuperación de las instituciones para su formación esté "cada día más cerca".

"Mónica era un valor que había que recuperar", ha manifestado, y un "acierto", ha añadido tras ver las reacciones de los partidos de derecha a su anuncio. EFE

Últimas Noticias

Koldo García insiste en que Armengol y Torres declaren presencialmente en el Supremo

Infobae

Satlantis culmina con éxito el lanzamiento al espacio de 'Unamuno', su quinto satélite

Infobae

Andalucía aprueba 35 millones en ayudas para los afectados por el tren de borrascas

Infobae

Covite denuncia la "concesión fraudulenta" del artículo 100.2 al preso de ETA Telleria

Infobae

Crean 100 dispositivos para que las personas con discapacidad visual disfruten del eclipse

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia ordena el desahucio de una familia marroquí sin empleo y con cinco menores: pagaron 2.000 euros a una persona que se hizo pasar por el propietario

La Justicia ordena el desahucio de una familia marroquí sin empleo y con cinco menores: pagaron 2.000 euros a una persona que se hizo pasar por el propietario

Muere el exministro socialista Carlos Westendorp, a los 89 años

España cierra su espacio aéreo a todos los aviones que participen en la guerra de Irán: la medida no afecta a los vuelos comerciales

Muere un estudiante de Odontología tras estrellar un Porsche de la clínica de su madre y con dos mujeres en el asiento del copiloto

España dará la nacionalidad al opositor venezolano Leopoldo López

ECONOMÍA

Las familias numerosas que reciban el bono social eléctrico deben incluirlo en la declaración de la Renta: sanciones de Hacienda de hasta 118 euros

Las familias numerosas que reciban el bono social eléctrico deben incluirlo en la declaración de la Renta: sanciones de Hacienda de hasta 118 euros

Carlos Cuerpo niega represalias de Trump: las empresas españolas siguen operando “en las mismas condiciones” en Estados Unidos

Los trabajadores españoles pagan de media 1.000 euros de más a Hacienda cada año por desconocer este beneficio laboral

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El Gobierno exige por carta a inmobiliarias y fondos que gestionan más de 100.000 viviendas que acepten la prórroga de los alquileres

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El duro mensaje de Carlos Sainz contra la FIA tras el GP de Japón: “Era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente”

Carlos Alcaraz ya está de vuelta en las pistas tras el tropiezo en Miami: el tenista se prepara en Murcia para la temporada de tierra

El mensaje de Gaethje a Topuria unos meses antes del combate: “Uno de los dos, probablemente, quedará inconsciente”

Tiger Woods detenido tras tener un accidente con su coche y no someterse a la prueba de orina: ha salido en libertad bajo fianza