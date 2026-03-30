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Medios del Ministerio se unen a labores de extinción incendio Losar de la Vera (Cáceres)

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Plasencia, 30 mar (EFE).- Diversos medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) se han unido a los del Plan de lucha contra incendios forestales de Extremadura (Infoex) para trabajar en la extinción del incendio forestal declarado en la localidad cacereña de Losar de la Vera.

Según ha informado el Miteco, se encuentran sobre el terreno dos aviones anfibios, un helicóptero bombardero, una brigada helitransportada, y una aeronave de coordinación.

En el incendio, que afecta a una zona de alta montaña, trabajan desde primera hora medios del Plan Infoex, entre ellos un helicóptero, un agente del Medio Natural y un coordinador, en una intervención condicionada por las características del terreno. EFE

epd/jd/cc

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