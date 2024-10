Ángel Cristo, firme en su postura: "Es hora de que todo el mundo sepa quién es Bárbara Rey"

Ángel Cristo ha vuelto a hablar de su madre, Bárbara Rey, demostrando una vez más que su relación está rota por completo. El hijo de la reconocida vedette ha sido tajante y claro ante los constantes cuestionamientos sobre su relación con su madre, dejando claro que no tiene intención de reconciliación ni de retomar un vínculo que, según él, lleva mucho tiempo roto.

"Dejar de preguntar eso. Es que es absurdo. Preguntarle a los hijos de famosos que sí. Pero es que yo tengo mi vida hecha hace muchos años", ha afirmado, dejando entrever que cualquier especulación sobre un acercamiento es mentira. Además, ha explicado claramente que siempre ha sido independiente económicamente, subrayando que nunca ha dependido de su madre ni ha tenido conflictos por temas económicos con ella: "Ni mi madre ni nadie me ha estado dando dinero para nada. Ni me ha dejado de dar dinero y yo me he cabreado, no. Yo estoy contando lo que... Es hora de que todo el mundo sepa quién es Bárbara Rey. Y ya os he regalado más de todo lo que os podía regalar".

Además, Ángel ha abordado el reciente rumor sobre un supuesto vínculo de su madre con el expresidente venezolano Hugo Chávez, un tema que ha generado un gran revuelo. Con firmeza, ha negado tener conocimiento de ese contacto: "Pero es que hay muchas cosas que cuentan que no son reales (...) Si a mí se me ha escapado algo, en mi vida no es real eso. Eso no ha pasado". Asimismo, ha agregado que, en caso de que existiesen pruebas concretas sobre ello, no tendría inconveniente en admitirlo: "Si ha pasado y salen documentos que lo confirmen, entonces yo me callaré y lo admitiré. Como deberían haber hecho los demás".

Respecto a la demanda presentada por su madre, Ángel se ha mostrado sereno y dispuesto a enfrentar lo que sea necesario en el marco legal. "No sé, no sé lo que me piden; cuando me llegue veré lo que tengo en el trastero", ha comentado con calma, evitando entrar en mayores detalles sobre el proceso legal en curso.

El hijo de la vedette también ha sido preguntado por las hernias discales que Bárbara afirma tener debido a lesiones causadas por Ángel Cristo, su padre. Sobre este tema, Ángel ha sido cauteloso y ha comentado que su entendimiento era que estas lesiones derivaban de un accidente automovilístico que sus padres sufrieron hace muchos años: "Eso es lo que yo sé. A lo mejor ella tiene una información que yo no tengo".