Plebiscito uruguayo no aprueba reforma de la seguridad social ni allanamientos nocturnos

Montevideo, 27 oct (EFE).- Ni la reforma de la seguridad social que proponía la central sindical única ni la autorización de los allanamientos nocturnos por parte de la policía fueron aprobados en el plebiscito celebrado este domingo en Uruguay coincidiendo con las elecciones presidenciales y parlamentarias.

La modificación del régimen de la seguridad social que había propuesto el Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores no alcanzó el 50 % de los votos que necesitaba para salir adelante, como tampoco la autorización para llevar a cabo registros nocturnos, que según las proyecciones de empresas demoscópicas sólo alcanzó el 39 %.

"No logramos el objetivo central que teníamos establecido. No lo logramos con la votación que nuestra ciudadanía desarrolló en el día de hoy. De confirmarse esta tendencia, que todo indica que es así, no le vamos a llamar victoria a lo que no lo es, y vamos a reconocer el resultado", declaró el líder del movimiento sindical, Marcelo Abdala. EFE