Coursera anuncia 1 itinerario de estudios, 8 certificados profesionales y 20 certificados y especializaciones GenAI nuevos y actualizados

CIUDAD DE MEXICO, 22 de octubre de 2024

4 nuevos socios universitarios y 5 socios industriales, incluidos Saïd Business School – Universidad de Oxford, Amazon y Xbox

CIUDAD DE MEXICO, 22 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Coursera una plataforma líder de aprendizaje en línea, anuncia varias asociaciones nuevas y una importante expansión del catálogo de contenidos en Coursera Connect México 2024, la conferencia anual de la compañía en LATAM. Esta expansión incluye numerosas certificaciones y especializaciones, con un enfoque particular en IA generativa.

La plataforma da la bienvenida a prestigiosas universidades como Saïd Business School – University of Oxford, Dubai College of Tourism, IMD Business School y Real Madrid Graduate School Universidad Europea, junto con líderes de la industria como Airbus Beyond, Amazon, Johns Hopkins Medicine, Liberty Mutual y Xbox a la comunidad de socios.

"La IA generativa está remodelando cada trabajo, cambiando la forma en que las personas piensan, toman decisiones y se comunican, al tiempo que presenta a las fuerzas laborales la mayor oportunidad económica desde el surgimiento de la transformación digital", afirmó Jeff Maggioncalda, director ejecutivo de Coursera.

"Este éxito es un claro ejemplo de aprendizaje abierto, un enfoque que busca eliminar barreras educativas, como la falta de espacios de estudio o los altos costos de acceso a la educación, al tiempo que brinda acceso flexible y gratuito a nuevas oportunidades", afirmóIndira Ochoa. Carrasco, Director de Proyectos de Transformación Digital para la Educación de la UNAM.

El anuncio incluye:

Ampliando las trayectorias profesionales con 8 nuevos Certificados Profesionales:· Certificado profesional de nivel inicial de Analista de Compensaciones y Beneficios de ADP

· Certificado profesional de nivel inicial de especialista en nóminas de ADP

· Certificado profesional de nivel básico de desarrollador de software junior de Amazon

· Certificado profesional de ingeniería de datos de DeepLearning.AI y AWS

· Certificado profesional de diseño de juegos de Epic Games

· Certificado profesional de nivel básico de desarrollador de aplicaciones móviles iOS y Android de IBM

· Certificado profesional de nivel básico de administrador de programas de IBM

· Certificado profesional de nivel inicial asociado de relaciones públicas y comunicaciones de Microsoft

6 certificados profesionales de nivel básico de Google, mejorados con actualizaciones de GenAI:· Ciberseguridad de Google

· Análisis de datos de Google

· Marketing digital y comercio electrónico de Google

· Soporte de TI de Google

· Gestión de proyectos de Google

· Diseño de experiencia de usuario de Google

"En Google estamos comprometidos a dotar a los estudiantes de las habilidades que necesitan para tener éxito en un mundo cada vez más impulsado por la IA", afirmó Nicolas Mamboury, director de marketing nacional.· Nuevas especializaciones de IBM y Microsoft enseñan habilidades GenAI para puestos laborales

· IA generativa para analistas de BI

· IA generativa para profesionales de la ciberseguridad

· IA generativa para analistas de datos

· IA generativa para ingenieros de datos

· IA generativa para científicos de datos

· IA generativa para recursos humanos

· IA generativa para gerentes de producto

· IA generativa para directores de proyectos

· IA generativa para desarrolladores de software

· Microsoft ha lanzado las siguientes especializaciones para ayudar a los estudiantes a integrar Copilot en su trabajo diario:

· Microsoft Copilot: su compañero de IA diario

· Copiloto de Microsoft para ciencia de datos

· Microsoft Copilot for Marketing

· Microsoft Copilot for Sales

· Microsoft Copilot para desarrollo de software

