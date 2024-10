Infografías del jueves 17 de octubre de 2024

DÍA ERRADICACIÓN POBREZA - Al menos 1.100 millones de personas viven en la pobreza, de las que casi la mitad (455 millones) se encuentran en países en guerra o en una paz frágil, según indica un informe de las Naciones Unidas y la Universidad de Oxford, que se conoce en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

ONE DIRECTION - Liam Payne, el exintegrante de la banda británica One Direction que falleció en Buenos Aires al caer de la tercera planta de un hotel , llegó al mundo de la música gracias al programa 'The X Factor' y su carrera musical, que trató de reconducir sin éxito tras la disolución del grupo, estuvo salpicada por problemas con el alcohol.

CRISIS MIGRATORIA - El tránsito de migrantes por el Darién, en la frontera que comparten Colombia y Panamá, genera también una presión sobre los sistemas sanitarios de estos dos países, que reciben principalmente consultas por enfermedades gástricas y embarazos de alto riesgo y cuyas pacientes más habituales son las mujeres entre los 20 y 49 años, según un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

BALONCESTO NBA - El joven Shai Gilgeous-Alexander se quedó a las puertas de ganar el premio de Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) de la NBA la temporada pasada, pero este curso que arranca el próximo 22 de octubre tendrá la oportunidad de revancha, aunque deberá competir con otros aspirantes como Luka Doncic, Nikola Jokic o Anthony Edwards.

AUTOMOVILISMO FÓRMULA UNO - Previa del Gran Premio de Estados Unidos, 19ª prueba del Mundial de Fórmula Uno, en el Circuito de la Américas (COTA), en Austin, Texas. EFE

