La IA, el uso creciente del móvil y el consumo de videojuegos definieron las descargas de 'software' en 2025

CapCut, una aplicación centrada en la edición de video con inteligencia artificial, ha alcanzado cerca de 39 millones de descargas en 2025, consolidándose como la herramienta más popular en la plataforma Softonic durante ese periodo. Según el reporte 'Global Download & Trends Report 2025' de Softonic, realizado con la firma Forvis Mazars, esta tendencia refleja un cambio global en el consumo y descarga de software, donde la inteligencia artificial, el uso preferente de teléfonos móviles y los videojuegos emergen como los motores clave que definen las interacciones digitales a nivel mundial.

El informe de Softonic, basado en más de 1.500 millones de visitas anuales y un promedio de 127,7 millones de sesiones mensuales, detalla que la relación de los usuarios con el software ha cambiado: las descargas ahora forman parte de un vínculo continuo con las herramientas digitales y ya no responden únicamente a actos puntuales. De acuerdo con el reporte, los consumidores operan en un entorno digital caracterizado por la proliferación de soluciones con funciones avanzadas de inteligencia artificial, lo que incrementa las expectativas en torno a la seguridad, la fiabilidad y la confianza en el momento de seleccionar aplicaciones.

Tal como publicó Softonic, la inteligencia artificial ya no se considera solamente una categoría de software en sí misma, sino una característica integrada que permea múltiples tipologías de aplicaciones. La popularidad de los asistentes impulsados por IA ha crecido exponencialmente, con ChatGPT de OpenAI como uno de los ejemplos más sobresalientes: sus descargas aumentaron de aproximadamente 87.000 en 2023 a cerca de dos millones en 2025. Otro asistente, Google Gemini, sumó 582.832 descargas durante el último año. El ascenso de otras aplicaciones potenciadas por IA también es evidente en casos como Remini, centrada en la restauración y mejora de imágenes, que acumuló 583.299 descargas, según el medio.

Al ampliar el foco hacia los videojuegos, el informe resalta el papel de estos productos como principales impulsores del entretenimiento en 2025. GTA: San Andreas se posicionó como la segunda aplicación más descargada a nivel global, con más de 10,6 millones de instalaciones, mientras que Roblox se ubicó como el segundo juego más solicitado con 6.589.000 descargas. Softonic subrayó que los videojuegos representan más del 33 por ciento del total de descargas, seguidos por las aplicaciones multimedia y herramientas de utilidad, lo que indica una preferencia clara entre la audiencia global por el ocio interactivo.

En términos de dispositivos, el entorno digital muestra una preferencia cada vez mayor por el uso de teléfonos inteligentes. Según reportó Softonic, el 62 por ciento de las visitas a su plataforma provienen de smartphones, una cifra que supera ampliamente a la de ordenadores (34,93 por ciento) y tabletas (2,15 por ciento). Además, la manera en que los usuarios toman decisiones sobre nuevas descargas también ha cambiado. Softonic observó que los usuarios otorgan más importancia a criterios como la seguridad, el desempeño del dispositivo y la fiabilidad del proveedor antes de instalar una aplicación. En este contexto, las herramientas de protección, como Avast Free Antivirus, siguen estando entre las opciones más elegidas.

El informe también destaca las preferencias de los usuarios por modelos que permiten experimentar las aplicaciones antes de tomar una decisión definitiva, como las versiones 'freemium' o de prueba, que reducen riesgos y facilitan la evaluación de servicios digitales. Softonic precisó que su papel ha evolucionado: actualmente no solo funge como repositorio de descargas, sino que también actúa como plataforma de orientación y descubrimiento, ayudando a los usuarios a discernir entre una amplia gama de alternativas mediante valoraciones fiables y acceso claro a información relevante.

En lo que respecta a España, la demanda de software se mantuvo elevada a lo largo de 2025, con un total de 24 millones de sesiones en Softonic, indicó la compañía. Microsoft Word encabezó la lista de aplicaciones más descargadas en territorio español, con 157.234 registros, seguido por Full Browser, VLC media player y Microsoft Excel. La adopción de herramientas con inteligencia artificial avanza en el país, con ChatGPT sumando 15.747 descargas y NotebookLM de Google –especializada en análisis y resumen de documentos– ocupando la segunda posición en la categoría de IA, con 2.029 descargas. Otros casos destacados son DeepSeek, con 1.850 descargas, y la presencia continua tanto de aplicaciones nuevas como de soluciones consolidadas, como Recuva, Pure Video Player y Audacity, así como Avast Free Antivirus y WhatsApp, que mantienen un lugar destacado entre las preferencias de los usuarios.

En cuanto al tráfico global que recibe la plataforma, Asia lideró en 2025, reuniendo el 51,25 por ciento del total de visitas impulsado por mercados de gran tamaño como India, de acuerdo con lo consignado por Softonic. América se posicionó como la segunda región con mayor tráfico, alcanzando el 22,25 por ciento, y mostrando la madurez de mercados digitales como Brasil y Estados Unidos. En tanto, Europa representó el 16,51 por ciento del uso de Softonic en ese periodo.

El análisis proporcionado por el informe de Softonic y Forvis Mazars describe un panorama en el que el uso de inteligencia artificial, la preferencia por plataformas móviles y la consolidación de los videojuegos como entretenimiento central están redefiniendo las dinámicas de descarga y adopción de software a nivel global y regional. El acceso a herramientas digitales responde cada vez más a criterios de confianza y utilidad, en un entorno caracterizado por la expansión y diversificación de la oferta tecnológica, tal como viene reflejado en los datos recopilados por la plataforma en su último estudio internacional.