El nuevo dron Avata 360 de DJI graba desde el aire vistas completas en 360 grados a 8K

La función de la lente frontal reemplazable en el Avata 360 y la posibilidad de grabar hasta 30 minutos de vídeo 360 grados en 8K dentro de sus 42 GB de almacenamiento interno destacan entre las novedades incorporadas en este dron. Según informó Europa Press, DJI presentó este dispositivo para entusiastas y profesionales de la grabación aérea, incorporando avanzadas tecnologías en captura de vídeo, transmisión y seguridad.

El Avata 360 permite generar vídeos HDR en resolución 8K a 60 cuadros por segundo y tomar imágenes fijas de 120 megapíxeles utilizando sensores equivalentes a una pulgada. Incorpora tecnología de doble lente, lo que posibilita grabar panorámicas completas en 360 grados o, mediante su modo de objetivo único, obtener vídeos en calidad 4K a 60 cuadros por segundo. El dispositivo también utiliza el sistema O4+ de transmisión de vídeo, que transmite señales en alta definición (1080p a 60 cuadros por segundo) en distancias de hasta 20 kilómetros e integra capacidades antiinterferencias, según detalló la nota de prensa recogida por Europa Press.

El tiempo de vuelo alcanza los 23 minutos y el dron integra sistemas de seguridad como la detección omnidireccional de obstáculos, habilitada incluso en escenas nocturnas, además de protectores de hélices para mayor protección en situaciones de riesgo. Para transferencias de contenido, el Avata 360 emplea WiFi 6, que alcanza tasas de transferencia de hasta 100 MB por segundo, permitiendo mover un archivo de vídeo de 1 GB a la aplicación DJI Fly en solo 10 segundos, según consignó Europa Press.

En el área creativa, DJI destacó en su comunicado que las capturas realizadas en 360 grados con el Avata 360 pueden transformarse posteriormente en múltiples versiones a través de las aplicaciones DJI Fly y DJI Studio. Estas herramientas ofrecen alternativas para fijar el encuadre en sujetos en movimiento, modificar el tipo de seguimiento y agregar efectos visuales, así como la opción de vuelo en primera persona manual. Europa Press añadió que la integración de la lente frontal intercambiable proporciona mayor durabilidad y adaptabilidad ante posibles deterioros derivados del uso intensivo.

El dron admite la utilización de controles remotos de DJI, específicamente los modelos RC 2, RC-N2 y RC-N3, lo que amplía las posibilidades de manejo y personalización de la experiencia de vuelo. Europa Press también precisó que el almacenamiento interno del dron cubre hasta 30 minutos de grabaciones 8K sin requerir el uso de una tarjeta microSD, lo que facilita la captura de extensos vídeos panorámicos.

Respecto a la disponibilidad comercial, el medio Europa Press reportó que el Avata 360 ya puede adquirirse en preventa a través del sitio oficial de DJI y distribuidores autorizados, y los envíos comenzarán hacia finales de abril. El precio base es de 459 euros, mientras que el paquete junto al control remoto DJI RC 2 se ofrece a 719 euros. Además, existen dos opciones de paquete que se comercializan por 939 euros: uno incluye el dron, el control remoto RC 2, un centro de carga, tres baterías y una bolsa de transporte inteligente; el otro incluye el dron, un centro de carga, tres baterías, una bandolera, el visor DJI Goggles N3 y el control RC Motion 3.

DJI subrayó que el diseño del Avata 360 responde tanto a necesidades de usuarios profesionales como aficionados, al incorporar herramientas de edición avanzadas y una configuración modular, destinada a facilitar la posproducción y el mantenimiento. La posibilidad de modificar el encuadre y los seguimientos en posproducción, junto con la experiencia de vuelo en primera persona, extiende las capacidades tanto para creación de contenido profesional como para el disfrute personal de los entusiastas del vuelo y la grabación aérea.

Con la llegada de este modelo, la compañía intensifica su apuesta por la integración de tecnologías de alta resolución, autonomía operativa y seguridad reforzada. Europa Press enfatizó el interés que el fabricante ha puesto en combinar almacenamiento ampliado, transmisión de vídeo sólida y funcionalidades de protección ante accidentes, con un acceso simplificado para los usuarios a través de paquetes y accesorios específicos.