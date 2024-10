AMP.Bendodo reprocha a Montero que dijera que solo Exteriores conocía el viaje de Delcy y la ministra ve sobreactuación

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha recriminado a la vicepresidenta primera del Gobierno María Jesús Montero que dijera en 2020 que solamente el Ministerio de Exteriores tenía conocimiento del viaje a España de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y la número dos del PSOE ha replicado acusando al PP de "sobreactuar" y ha señalado que la dirigente chavista "no puso un pie en España".

Bendodo ha traído a colación unas declaraciones de enero de 2020, cuando Montero era portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, en las que afirmó, que "solo el Ministerio de Exteriores tuvo conocimiento fehaciente de que Delcy Rodríguez se dirigía en escala a España, en el momento en el que el vuelo estaba en camino".

El dirigente popular le ha recriminado estas palabras --pronunciadas pocos días después de la llegada de Rodríguez al aeropuerto de Barajas el 20 de enero de 2020--, una vez que la semana pasada un informe de la UCO de la Guardia Civil desvelase que el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos informó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la visita de Delcy cuatro días antes de que se produjese. "¿Cree usted que quien miente tiene que dimitir?", ha señalado.

Sin embargo, el Gobierno se ha venido defendiendo señalando que una vez que se percataron de las sanciones que recaían sobre la dirigente chavista, la visita prevista y los actos que estaban previstos, no se produjeron, aunque Ábalos recibió a Rodríguez en Barajas. "Por mucho que sobreactúen, es que está todo dicho", ha respondido Montero este miércoles desde su escaño.

Bendodo cuestiona "por qué se ponen tan nerviosos" con el tema de las maletas de Delcy y ha señalado que la semana pasada, cuando se conoció el informe la UCO, tres ministros dieron "tres versiones distintas", sobre este asunto. "¿Qué habrá en las maletas? Cada vez pesan más, ustedes cada vez están más nerviosos, todo se acabará sabiendo", ha terminado.

Tras finalizar la sesión de control, Montero ha sido cuestionada sobre este mismo asunto en los pasillos de la Cámara Baja, y ha afirmado que Delcy Rodríguez no llegó a pisar España. "Solo recordar que la señora Delcy no puso un pie en este país, por tanto no hay ninguna cuestión que podamos aclarar", ha zanjado.