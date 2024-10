La infanta Elena, así ha sido su primer encuentro con la Reina Sofía tras la filtración de los audios del Emérito

Día clave para la infanta Elena, que como directora de Proyectos Sociales y Culturales de la Fundación Mapfre ha ejercido de 'anfitriona' con la Reina Sofía en los premios de la asociación en la que trabaja que se han entregado este martes, bajo la presidencia de honor de la Emérita, en el Real Casino de Madrid. Se trata de la primera imagen pública de la hermana de Felipe VI al lado de su madre después de que viesen la luz unos polémicos audios privados en los que el Rey Juan Carlos habla de su mujer con Bárbara Rey, revelando que no tienen ningún tipo de relación y que, aunque su vida familiar es nula, acertó "de pleno" con su matrimonio porque como reina, Doña Sofía es "la número 1". "Cumple, aguanta y además no se va con otro" confesaba a la vedette a mediados de los 90 en las grabaciones que se han filtrado ahora a 'OK Diario'. Demostrando su apoyo incondicional al Emérito ante este escándalo, doña Elena viajaba el pasado jueves a Sanxenxo y, durante el fin de semana han sido constantes las muestras de cariño y complicidad entre padre e hija, dejando claro que las grabaciones en las que habla de su madre no han afectado en absoluto a su relación con Don Juan Carlos. Y tampoco con Doña Sofía, como ha demostrado con el cariñoso recibimiento que ha hecho a la Reina ante las cámaras. Derrochando elegancia con un vaporoso vestido marrón, stilettos y foulard al tono y blazer blanca, además de lucir un favorecedor peinado con su media melena ondulada, la infanta Elena ha esperado a su madre a las puertas del Real Casino acompañada por diversas autoridades entre las que se encontraba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con el que ha compartido risas y confidencias haciendo oídos sordos a las preguntas de la prensa sobre los controvertidos audios de su padre. Minutos después llegaba la Reina Sofía, aclamada por decenas de personas que la aguardaban en plena calle y no han dudado en aplaudirle y mostrarle su apoyo en este delicado momento. Un momento en el que la infanta Elena ha saludado cariñosamente a su madre con dos besos antes de hacerle la reverencia protocolaria, que la Emérita ha correspondido con una sonrisa antes de girarse a saludar al público que la vitoreaba.

