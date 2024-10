El Gobierno de Portugal no acepta condición de los socialistas para apoyar su presupuesto

Lisboa, 8 oct (EFE).- El primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, afirmó este martes que su Gobierno no va a aceptar la petición del Partido Socialista (PS) de no reducir en los próximos años el impuesto de sociedades (ICR) para apoyar su proyecto de presupuestos de 2025.

No obstante, el jefe del Ejecutivo luso señaló en una entrevista con la cadena SIC que el borrador de los presupuestos, cuya versión final será aprobada el miércoles por su gabinete antes de ser entregado al Parlamento el jueves, incluye varias propuestas de los socialistas.

En concreto, Montenegro explicó que no hubo entendimiento sobre la exigencia del PS de que no haya una bajada del IRC en los presupuestos posteriores a los de 2025, lo que, consideró, no pueden aceptar.

"Creemos que no tiene sentido condicionar al Gobierno de esa manera, como tampoco tendría sentido que yo solicitara al Partido Socialista que apruebe este año tres o cuatro presupuestos para la legislatura", indicó.

Montenegro subrayó que la propuesta de presupuestos para 2025 de su Ejecutivo "ya está cerrada" y que ya se lo ha comunicado al secretario general del PS, Pedro Nuno Santos.

No obstante, afirmó que el borrador "contempla todas las bases de negociación" que han tenido con el PS: precisó que el proyecto recoge "una bajada del IRC del 1 % en términos transversales para después aumentar en términos de beneficio del IRC, ya sea para la apreciación de los salarios o la capitalización de las empresas, como pide el Partido Socialista".

Otra propuesta de los socialistas que han tenido en cuenta es la referida al régimen fiscal para los jóvenes, que al final se ha quedado en un punto intermedio, ya que dicho régimen se aplicará durante los 10 primeros años de carrera profesional, frente a los 13 que quería el Ejecutivo y los 7 que prefería el PS.

Preguntado sobre si este borrador saldrá adelante en el Parlamento, donde la alianza gobernante de Montenegro está lejos de la mayoría absoluta, el primer ministro dejó la pelota en el tejado del PS.

Recordó que Santos se ha reunido hoy con los órganos de su partido y que tomará una decisión sobre si respaldar o no esta propuesta de presupuestos.

"No puedo anunciar que hay un acuerdo ni un desacuerdo, porque ahora compete al Partido Socialista presentar su posición", señaló Montenegro.

El Gobierno solo podría aprobar las cuentas de 2025 con el apoyo del ultraderechista Chega o con el PS, del que le bastaría una abstención.

Montenegro fue también preguntado durante la entrevista sobre una hipotética negociación con Chega para sacar adelante el presupuesto, lo que el primer ministro aseguró que "está completamente fuera de discusión".

Precisamente este martes, el líder de Chega, André Ventura, destacó que su partido haría "todo" para evitar una crisis política, para desdecirse poco después y apuntar que el borrador del Gobierno no es el presupuesto de su formación política.

Para Montenegro, no es posible tener un diálogo productivo "con quienes cambian de opinión tantas veces, con quienes se han convertido en una veleta en esta discusión".

El Ejecutivo, que tomó posesión en abril, tiene que entregar el borrador de su primer presupuesto en el Parlamento como máximo el 10 de octubre.

La votación final en la Asamblea de la República está prevista para el 28 de noviembre.EFE