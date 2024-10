Von der Leyen condena el "salvajismo" de Hamás y le responsabiliza del sufrimiento del pueblo palestino

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha condenado los ataques de Hamás cuando se cumple el primer aniversario de los atentados sin precedentes en suelo israelí, afirmando que generaron un "inmenso sufrimiento" en Israel pero también en "palestinos inocentes", en referencia a la ofensiva desatada contra la Franja de Gaza que ha dejado cerca de 42.000 muertos. Von der Leyen ha subrayado en un comunicado que los ataques de Hamás dejaron "imágenes espeluznantes de un salvajismo indescriptible" y ha insistido en que "no puede haber justificación alguna para los actos de terror de Hamás". "Condeno una vez más, y en los términos más enérgicos posibles, esos bárbaros ataques", ha indicado sobre los atentados, que se saldaron con 1.200 muertos y cientos de rehenes. En este sentido, la jefa del Ejecutivo europeo sostiene que las acciones del movimiento islámico "causaron un inmenso sufrimiento no sólo al pueblo de Israel, sino también a palestinos inocentes". Así, ha querido tener palabras para honrar a las víctimas israelíes y palestinas, aunque sin señalar concretamente la campaña militar de Israel en Gaza. "En este trágico aniversario, quiero honrar la memoria de las víctimas. La Unión Europea está con todas las personas inocentes cuyas vidas han quedado destrozadas desde aquel fatídico día", ha indicado. Para Von der Leyen, los ataques terroristas de Hamás contra Israel "desencadenaron una espiral de violencia que ha llevado a toda la región a un estado de extrema tensión y volatilidad", por lo que ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad y moderación" de todas las partes, que deben "comprometerse a rebajar las tensiones actuales". Al igual que hace la UE desde hace unos meses, tras superar la petición de 'pausas humanitarias', la 'popular' alemana ha reiterado la demanda de un alto el fuego inmediato en Gaza, así como la puesta en libertad de los rehenes y el fin del conflicto. Igualmente, ha hecho referencia a la solución de dos Estados como "único camino viable" para poner fin a la crisis en Oriente Próximo y denunciado que el antisemitismo está en auge por lo que se ha comprometido a dedicar más fondos para combatir este fenómeno. MICHEL PIDE DEFENSA DEL DERECHO INTERNACIONAL En otro mensaje en redes sociales, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha denunciado el "brutal ataque" perpetrado por Hamás hace un año contra civiles inocentes israelíes y señalado que hecho gasolina a la espiral de violencia en la región. "Un alto el fuego en Gaza y la liberación de todos los rehenes es de la máxima urgencia. También lo son los esfuerzos para proteger las vidas sobre el terreno y rebajar la tensión", ha afirmado. En este sentido, el ex primer ministro belga en su mensaje recalca que la defensa del Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario en todo el mundo como parte de los valores de la UE, menciones que no hace Von der Leyen en su comunicado.

