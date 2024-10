El Manchester City celebra el "éxito" de su demanda contra la Premier y sus normas sobre empresas asociadas

El Manchester City celebró este lunes el "éxito" de su demanda contra la Premier League y su normativa para las transacciones entre empresas asociadas o patrocinios (APT, por sus siglas en inglés), al considerar el club que estas iban contra la ley de competencia del país y, por tanto, son "ilegales", mientras la competición destacó que la resolución del tribunal respaldaba la legitimidad de unas reglas necesarias, según sendos comunicados. "El club ha tenido éxito en su reclamación: se ha declarado que las normas sobre transacciones entre empresas asociadas (APT) son ilegales y se han anulado las decisiones de la Premier League sobre dos transacciones de patrocinio específicas del club", rezó el documento publicado por el conjunto 'citizen' sobre la demanda que emprendieron a principios de año contra las normas de la competición. Según el City, el Tribunal concluyó que "tanto las reglas originales de la APT como las reglas actuales", que fueron revisadas, "violan la ley de competencia del Reino Unido y violan los requisitos de equidad procesal", así como que "la Premier League había abusado de su posición dominante". "El Tribunal ha determinado que las reglas son estructuralmente injustas y que la Premier League fue específicamente injusta en la forma en que aplicó esas reglas al club en la práctica", celebró el City, al considerarse, según el comunicado, que las normas fueron "discriminatorias en su funcionamiento" al excluir los préstamos de los accionistas. En concreto, el Tribunal dictaminó que hubo un retraso "irrazonable" en la evaluación del valor justo de mercado de la Premier League de dos de las transacciones de patrocinio del Manchester City, en la que ya se considera la primera victoria legal de los 'citizens' sobre la Premier, mientras sigue abierto el juicio por el supuesto incumplimiento de los de Mánchester de 115 normas financieras a nivel doméstico. Por su parte, la Premier también expresó en un comunicado que "no había tenido éxito en la mayor parte de la impugnación" presentada por el City, determinando el tribunal que las normas APT eran "necesarias para que los controles financieros de la Liga sean eficaces". "La decisión representa una evaluación importante y detallada de las reglas APT, que garantizan que los clubes no puedan beneficiarse de acuerdos comerciales o reducciones de costos que no se ajusten al valor justo en virtud de las relaciones con los patrocinadores. Estas reglas se introdujeron para proporcionar un mecanismo sólido para salvaguardar la estabilidad financiera, la integridad y el equilibrio competitivo de la Liga", recordó la Premier. Sin embargo, el Tribunal identificó "un pequeño número de elementos discretos de las reglas que, en su forma actual, no cumplen con los requisitos de competencia y derecho público", reconoció la competición, que advirtió que "pueden ser remediados de manera rápida y eficaz por la Liga y los clubes". "Mientras tanto, la Premier League seguirá aplicando el actual sistema APT, teniendo en cuenta las conclusiones del Tribunal", concluyó el comunicado.

Compartir nota: Guardar