El búlgaro Georgi Kabakov arbitrará el España-Egipto

Radoslav Gidzhenov asumirá la función de cuarto árbitro en el encuentro amistoso entre España y Egipto, programado para este martes en el RCDE Stadium a las 21:00 horas. De acuerdo con lo informado por la UEFA este domingo, el árbitro principal será Georgi Kabakov, de nacionalidad búlgara, quien estará acompañado en las bandas por sus compatriotas Martin Margaritov y Martin Venev.

Según publicó la UEFA, Kabakov, de 40 años, ostenta la acreditación FIFA desde 2013 y acumula experiencia en el arbitraje internacional. Hasta la fecha, ha dirigido encuentros de las selecciones españolas en categorías inferiores, concretamente en partidos de las selecciones Sub-21 y Sub-19. Sin embargo, por primera vez conducirá un partido de la selección española absoluta, lo que marca un nuevo paso en su trayectoria al frente de partidos internacionales de alto nivel.

El medio confirmó que este compromiso forma parte de los partidos de preparación de la selección nacional masculina de España, en vísperas de futuros torneos internacionales. El duelo tendrá lugar en el RCDE Stadium, recinto emblemático localizado en Cornellà-El Prat.

Martin Margaritov y Martin Venev, ambos también búlgaros y con experiencia acompañando a Kabakov en encuentros previos, reforzarán el equipo arbitral en las funciones de asistentes dentro del campo. Esta designación garantiza una terna principal procedente del mismo país, una práctica habitual en competencias internacionales para favorecer la coordinación y el conocimiento mutuo en la gestión del partido.

La UEFA detalló que la elección de Kabakov y su equipo responde a los criterios establecidos por el organismo para los amistosos internacionales, donde se prioriza la experiencia previa en competiciones europeas y el rendimiento en partidos de selecciones nacionales. Kabakov figura en la lista de árbitros habituales para encuentros internacionales desde hace más de una década, habiendo participado en torneos de clubes y selecciones de la UEFA.

Su historial en el fútbol base, especialmente al arbitrar partidos de la selección española Sub-21 y Sub-19, genera expectativas sobre el desarrollo del juego, ya que es un árbitro conocido para algunos integrantes del cuerpo técnico y de los equipos juveniles. La UEFA recordó que la labor de Kabakov en esas competiciones recibió comentarios positivos y que su desempeño en el ámbito internacional se ha caracterizado por la aplicación de los reglamentos del juego de forma consistente.

El enfrentamiento entre España y Egipto servirá como una oportunidad para que Kabakov y su equipo arbitral demuestren su capacidad en encuentros de la máxima categoría, lo que podría abrir posibilidades a futuras designaciones en competiciones oficiales de mayor envergadura. Esta cita destaca también por la presencia de asistentes y del cuarto árbitro perteneciente al mismo país que el árbitro principal, una situación que, según expuso la UEFA, favorece la comunicación entre los integrantes de la terna arbitral.

La UEFA confirmó que esta designación se realizó en el marco de los compromisos internacionales planificados para las selecciones europeas en la presente temporada, en los que la organización procura dar oportunidades a árbitros de distintas nacionalidades para que desarrollen su experiencia en contextos competitivos variados.