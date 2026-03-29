Agencias

Al menos diez heridos en un ataque de EEUU e Israel en las inmediaciones de la sede de la cadena Al Araby en Irán

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Al menos diez personas han resultado heridas como consecuencia de un ataque de EEUU e Israel que ha alcanzado la sede de la cadena Al Araby en la capital de Irán, Teherán, según ha informado la Media Luna Roja iraní.

Imágenes captadas por los periodistas de la propia cadena revelan daños materiales provocados por explosiones que han alcanzado de lleno los edificios colindantes.

El viceministro de Cultura y Comunicación de Irán, Mohamad Reza Norouzpour, ha condenado este "ataque directo contra los medios de comunicación" y acusado a Israel del asesinato deliberado de tres periodistas este pasado sábado en el sur de Líbano.

El Ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre el ataque.

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