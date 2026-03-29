El Ejército sirio intercepta un dron lanzado desde Irak contra la base militar de Al Tanf

En medio de la reciente reconfiguración política en Siria tras la toma de Damasco y el relevo en la presidencia, las autoridades militares sirias confirmaron la interceptación de un dron no tripulado lanzado desde territorio iraquí contra instalaciones de Al Tanf, en la zona fronteriza sur del país. La noticia, divulgada por la agencia oficial SANA y recogida por varios medios, Sitúa a las milicias chiíes de Irak como posibles responsables de la operación, remarcando la intensificación de las tensiones en el eje Siria-Irak en un contexto de retirada militar estadounidense y ataques cruzados en la región.

Según reportó la agencia de noticias SANA, el Estado Mayor del Ejército sirio detalló que la aeronave no tripulada tenía el objetivo de atacar posiciones militares en la base de Al Tanf. El comunicado militar subraya que este tipo de episodios se vincula con las recientes campañas de bombardeo llevadas a cabo tanto por Estados Unidos como por Israel contra objetivos en Irán desde finales de febrero, lo que ha provocado una respuesta activa por parte de agrupaciones armadas proiraníes radicadas en Irak, que han incrementado sus acciones contra emplazamientos militares occidentales y aliados en el área.

El enclave de Al Tanf, localizado en el cruce desértico entre Siria, Irak y Jordania, se convirtió durante años en una pieza clave para las operaciones militares estadounidenses en Siria, cuyo despliegue se justificó públicamente como parte de la campaña internacional para luchar contra el grupo yihadista Estado Islámico. La base funcionó como punto de apoyo logístico y estratégico, según información de SANA, así como de control para la coalición y sus aliados locales hasta el cese oficial de la presencia militar estadounidense, ocurrido en febrero.

Varias acciones armadas en los meses recientes han sido atribuidas a las milicias proiraníes asentadas en Irak, a quienes se señala por aumentar la presión sobre posiciones anteriormente ocupadas por Estados Unidos y por sus aliados sirios. Tal como publicó la agencia SANA, estos ataques se han intensificado desde el recrudecimiento de la confrontación entre Irán y fuerzas occidentales, lo que ha derivado en una escalada de acciones transfronterizas y el uso sistemático de drones armados en la región.

El trasfondo del incidente adquiere mayor relevancia en el contexto de los cambios políticos producidos tras la ofensiva del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), que irrumpió en Damasco el 8 de diciembre y desplazó del poder al antiguo mandatario sirio Bashar al Assad, poniendo fin a décadas de dominio del Partido Baaz. El actual presidente sirio, Ahmed al Shara, líder de HTS, dirige el país desde entonces.

El episodio resalta la situación de inestabilidad a lo largo de la línea fronteriza con Irak, donde grupos armados de orientación chií, apoyados por Irán, han mantenido una presencia significativa y han protagonizado ataques recurrentes en respuesta a lo que consideran intervenciones ilegítimas extranjeras. Según informó SANA, el ejército sirio ha reforzado la vigilancia y los dispositivos de defensa aérea en áreas limítrofes, mientras continúan evaluando la magnitud de la amenaza proveniente de territorio iraquí.

La agencia oficial SANA recogió en su comunicado que las Fuerzas Armadas de Siria permanecen alerta ante nuevos intentos de ataque, ya que consideran que la región sigue siendo un objetivo estratégico para diferentes actores externos e internos, en particular tras el reciente vacío generado por la salida de las tropas estadounidenses y la alteración del balance de poder tras el avance de HTS.

Por su ubicación, la base de Al Tanf ha sido reiteradamente señalada en informes de inteligencia como un punto crítico para las rutas logísticas de diferentes milicias, incluidas tanto fuerzas afiliadas al actual gobierno sirio como opositores armados y actores no estatales operando entre Siria, Irak y Jordania. Diversas fuentes recuerdan que, durante el periodo de ocupación estadounidense, el enclave funcionó también como escudo frente a la expansión de milicias proiraníes en el este del país.

De acuerdo con lo difundido por el medio estatal sirio, la interceptación del dron se inscribe dentro de una serie de medidas defensivas orientadas a contener posibles amenazas tecnológicas y asimétricas, siendo la utilización de dispositivos no tripulados una de las tendencias recientes observadas tanto en este frente como en otros escenarios del conflicto sirio-iraquí.

El suceso visibiliza la complejidad del entramado de alianzas y rivalidades regionales, donde la frontera sur de Siria sigue registrando episodios que involucran a actores locales y a potencias extranjeras, marcando un ciclo de represalias y desplazamientos en el tablero militar y político tras la retirada de Estados Unidos y el ascenso de una nueva administración en Damasco.