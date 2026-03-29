Portugal y México empatan sin goles en la reinauguración del Estadio Azteca

El fallecimiento de un espectador que cayó desde las gradas marcó la previa del amistoso internacional entre Portugal y México, encuentro disputado en el remozado Estadio Azteca de la Ciudad de México, rebautizado como Estadio Banorte tras veinte meses de trabajos de modernización. Según informó el medio, el suceso trágico ocurrió dos horas antes del inicio del partido y generó conmoción entre quienes se congregaron para la reapertura de este recinto histórico.

En el terreno deportivo, tal como publicó el medio, las selecciones de México y Portugal igualaron sin goles en este duelo de preparación para el Mundial 2026. El conjunto luso mantuvo la posesión del balón durante grandes fases del cotejo, pero careció de eficacia en los metros finales. Los de Roberto Martínez, sin la presencia de Cristiano Ronaldo, generaron oportunidades claras, incluyendo un disparo de Joao Félix cerca del vértice del área que se fue por encima del arco defendido por Raúl ‘Tala’ Rangel, así como un remate de Gonçalo Ramos que impactó en el poste.

De acuerdo con la fuente, el debut de Álvaro Fidalgo con la selección mexicana constituyó uno de los focos de atracción en el estadio remodelado. El futbolista del Real Betis y el atlético Obed Vargas formaron parte del once titular elegido por Javier Aguirre. No obstante, el equipo local se mostró limitado en la creación ofensiva y apenas logró inquietar la portería portuguesa. Tras el entretiempo, el técnico portugués optó por ingresar a Vitinha, quien junto a Bruno Fernandes aseguró mayor control del centro de campo, aunque no llegó el gol para la escuadra europea.

La reapertura del mítico estadio, con una capacidad renovada y nuevos servicios, sirvió también como escenario de ensayo para ambas selecciones de cara al próximo certamen mundialista. Según consignó el medio, el compromiso careció de goles a pesar de las aproximaciones y cierto dominio del conjunto visitante.

En cuanto a las aspiraciones de ambas selecciones en el Mundial 2026, Portugal quedó ubicada en el Grupo K junto a Uzbekistán, Colombia y un contrincante que saldrá del enfrentamiento de repesca intercontinental entre la República Democrática del Congo y Jamaica. Por su lado, la selección mexicana competirá en el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y al triunfador de la eliminatoria europea entre República Checa y Dinamarca, informó la fuente.

El Campeonato Mundial de 2026 se disputará en Canadá, Estados Unidos y México del 11 de junio al 19 de julio. El medio detalló que la selección portuguesa tiene en agenda otro amistoso el martes siguiente ante Estados Unidos como preparación adicional. Tanto México como Portugal utilizaron este partido para ajustar plantillas y dar minutos a jugadores con poca experiencia internacional, considerando el exigente calendario que presentan las fases de grupos de la competencia global.

La jornada, más allá de las acciones futbolísticas y el estreno de figuras como Fidalgo, estuvo marcada por la tragedia y por el simbolismo de la reapertura de un estadio emblemático para la historia del deporte en México y en el mundo, según reportó la fuente. Con ambos equipos aún afinando detalles y sin romper el cero en el marcador, el amistoso sirvió de antesala para los retos que tendrán en el máximo torneo futbolístico dentro de poco más de dos años.