Bellerín: "Nos jode que un partido así se decida por una mano en un salto por el balón"

Sevilla, 6 oct (EFE).- El lateral del Betis Héctor Bellerín se mostró "hundido" tras la derrota en el derbi contra el Sevilla y afirmó que les "jode" que "un partido así se decida por una mano en una situación en la que saltas por un balón", en referencia al gol marcado de penalti por el belga Dodi Lukebakio tras señalarse por una mano del bético Diego Llorente.

"Estoy hundido, no te voy a engañar; jodido, igual que todo el equipo. Ha sido un resultado inmerecido. No he visto la jugada del gol (el penalti), pero que estos partidos se decidan por una jugada de ese tipo me jode, nos jode a todos los béticos", insistió el lateral del Betis en declaraciones a Movistar+.

Para Bellerín, su compañero Llorente "salta por el balón" en una acción que no consideran pena máxima, y lamentó que "un partido bonito, con el control del balón y oportunidades para los dos equipos, se decida por una mano en una situación en la que saltas por el balón, la verdad es que (estoy) muy decepcionado".

El jugador catalán indicó que "toca aprender y aguantar el chaparrón", y subrayó que "queda mucho por delante, esto sólo acaba de empezar" y, aunque llevan "dos derrotas seguidas", ahora hay dos semanas para recapacitar y para mejorar".