Heridos 30 policías durante los disturbios en la manifestación propalestina no autorizada en Roma

Al menos 30 agentes de la Policía han resultado heridos durante los disturbios ocurridos en la manifestación propalestina no autorizada que se ha producido en Roma, donde ha habido lanzamiento de botellas, cascotes y cargas policiales. Unas 7.000 personas han secundado la convocatoria a pesar de que no estaba autorizada, muchos de ellos encapuchados, en la plaza Ostiense de la capital italiana. Han proferido consignas como "Todos somos antisionistas" o "Queremos una Gaza libre". Los agentes han empleado gases lacrimógenos y cañones de agua y luego cargas contra los asistentes, que corearon consignas como "¡Manifestación, manifestación!" o "¡Déjennos pasar!", informa la prensa italiana. El balance final incluye además 1.600 personas identificadas y 19 han sido trasladadas a comisaría. Finalmente hay cuatro detenidos, dos de ellos en libertad provisional acusados de resistencia a la autoridad, violencia y lesiones a un funcionario público. La situación de los otros dos detenidos aún no ha sido concretada. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha mantenido una conversación telefónica con al jefe de la policía de la capital, Vittorio Pisani, para interesarse por el estado de salud de los policías lesionados. Piantedosi ha agradecido a Pisani "el trabajo de las fuerzas policiales que, como siempre, demostraron gran profesionalismo y equilibrio, garantizando el orden público en una jornada compleja". "Violentos y hooligans se infiltraron entre los manifestantes y luego desataron actos de violencia, provocando enfrentamientos e intentando arrastrar consigo a parte de la multitud. Su objetivo era provocar y atacar a la policía", ha denunciado por su parte el secretario nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios, Enzo Letizia. "La violencia ha sido premeditada y orquestada por quienes pretenden desestabilizar el orden público", ha añadido.

Compartir nota: Guardar