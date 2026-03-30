De la Fuente: "Igual que yo respeto a los clubes, exijo que ahora respeten a la selección"

Luis de la Fuente compartió detalles sobre el estado físico de Mikel Merino y Nico Williams, asegurando que ambos futbolistas poseen altas probabilidades de estar en condiciones óptimas para junio. El seleccionador expresó su confianza en la recuperación de Merino y resaltó la actitud positiva y la determinación del jugador, según publicó el medio Europa Press. Además, De la Fuente no descartó la presencia de Eric Garcia en futuras convocatorias, subrayando tanto su historial en las selecciones juveniles como el aprecio que le tiene la Real Federación Española de Fútbol y su propio equipo técnico.

Durante la rueda de prensa previa al amistoso que la selección española disputará frente a Egipto en el RCDE Stadium, el entrenador recalcó la importancia de este encuentro, al que catalogó como clave para mantener el primer puesto en el ranking mundial. Según Europa Press, De la Fuente enfatizó que el compromiso internacional no es solo un trámite, sino una parte esencial en la preparación hacia el Mundial, y subrayó que su equipo ya se encuentra completamente concentrado en la cita global. El seleccionador definió el momento actual como el inicio del camino hacia la Copa del Mundo, una etapa en la que la selección necesita máxima concentración.

El entrenador español también se refirió al tema de la relación entre la selección y los clubes, remarcando la necesidad de respeto mutuo. "De igual manera que yo respeto a los clubes todos los días del año, exijo que ahora respeten a la selección", declaró, según consignó Europa Press. De la Fuente abordó la preocupación de los clubes respecto a posibles lesiones de los jugadores durante el parón internacional y apeló a la empatía por ambas partes. "Yo pienso en mi selección. De la manera que yo soy empático con otros, exijo que sean empáticos conmigo", expresó. El seleccionador recordó la responsabilidad que tiene con el país y la obligación de elegir siempre a los mejores disponibles.

Respecto a la alineación que enfrentará a Egipto, De la Fuente confirmó cambios en el equipo titular, con la intención de "refrescar el equipo", aunque no adelantó si Joan Garcia debutará como portero en el partido. Detalló que la decisión sobre el arquero titular ya estaba tomada desde el final del partido anterior, pero señaló que ni los propios futbolistas conocen aún quién saldrá de inicio, como detalló Europa Press. El seleccionador indicó que el once que salte al césped será muy competitivo y orientado al objetivo de continuar obteniendo victorias. Mencionó que durante el encuentro se tomarán decisiones que permitan mantener la intensidad y el nivel de juego, y que la portería podría cambiar durante el desarrollo del partido si así lo consideran los responsables técnicos.

De la Fuente abordó también la posibilidad de que algunos jugadores reciban silbidos por parte del público. Animó a dejar de lado los localismos y apoyar a la selección por encima de los colores de club. Sobre la situación de Joan Garcia, ofreció un mensaje directo: "Que deje la tentación en su casa y que aquí venga a animar a la selección española. Espero que nos dejemos ya de localismos. Aquí no son de ningún club, aquí son de la selección española", subrayó, según publicaciones de Europa Press. Recomendó que quienes no estén dispuestos a animar permanezcan en casa para evitar malas experiencias.

En relación al joven talento Lamine Yamal, De la Fuente explicó que se encuentra en un proceso de evolución y que ha mejorado considerablemente respecto a años anteriores. Señaló que el futbolista "todavía no es tan bueno como lo será dentro de otros dos años" y que su crecimiento resulta evidente tanto para el cuerpo técnico como para sus compañeros. El seleccionador dejó abierta la puerta a que Yamal tenga minutos ante Egipto, incluido en la nómina de jugadores con posibilidades de participar, aunque siempre pensando en el bienestar del grupo y distribuyendo esfuerzos para conservar a todos los jugadores en óptimas condiciones.

Al analizar la composición de la lista para el Mundial, De la Fuente explicó que el grupo está consolidado y que cuenta con una base de 20 a 22 futbolistas recurrentes en las convocatorias. No obstante, consideró que siempre pueden surgir contratiempos, como lesiones, y que ningún jugador tiene garantizado su puesto hasta el final. Hizo referencia a las recientes lesiones de figuras como Mikel Merino, Fabián y Nico Williams, sugiriendo que la lista definitiva se definirá en función de la evolución física de los jugadores. Europa Press consignó que, ante la pregunta sobre cifras exactas de fijos en la convocatoria, el seleccionador matizó que la base está consolidada, aunque la selección permanece abierta a la incorporación de más jugadores según las circunstancias.

De la Fuente también valoró positivamente el hecho de que España se encuentre entre los equipos favoritos para ganar el Mundial y afirmó que el reconocimiento internacional es reflejo del momento que atraviesa el equipo. "A todo el mundo le gusta que hablen bien de uno. Negar una situación que creo que es evidente, y viniendo esos halagos del exterior...", expuso. Señaló que otras selecciones como Francia, Inglaterra, Alemania, Argentina y Brasil comparten ese estatus, y resaltó que el favoritismo no otorga garantías, ya que para aspirar realmente al título dependen del rendimiento constante y casi perfecto en el torneo. Europa Press detalló que el seleccionador animó a la afición a mantener la pasión por la selección, conectando el entusiasmo actual con el experimentado durante el Mundial de 2010.

Finalmente, el técnico insistió en que para ellos los amistosos tienen un valor que va más allá de la etiqueta del encuentro. Volvió a poner el foco en la relevancia del partido frente a Egipto para el ranking mundial y la preparación del equipo rumbo al gran objetivo: llegar al Mundial en la mejor posición posible. Destacó la competencia interna y la dificultad para hacer la lista definitiva debido al nivel de los futbolistas españoles, expresando su deseo de que todos los candidatos estén recuperados y disponibles cuando llegue el momento de la selección final, según reportó Europa Press.