Feliciano López: "Alcaraz tiene una presión increíble y lleva una mochila que pasa mucho"

Feliciano López abordó la reacción de Carlos Alcaraz durante el torneo de Miami, señalando que resulta comprensible que cualquier jugador atraviese momentos de desánimo en un circuito tan exigente como el tenis profesional. Según publicó la cadena RNE en una entrevista replicada por diversos medios, el director del Mutua Madrid Open explicó que la rutina del circuito y la presión constante pueden provocar situaciones complejas para los deportistas de élite, incluso para aquellos que se encuentran en el mejor momento de su carrera. En ese contexto, López presentó la noticia principal: la presión que acompaña a Alcaraz por las expectativas y comparaciones históricas a su corta edad.

El medio RNE detalló que Feliciano López subrayó que Alcaraz enfrenta una “presión increíble” y carga con una “mochila que pesa mucho”, derivada tanto del hecho de ser considerado el mejor jugador de su generación como de la obligación constante de obtener victorias cada vez que entra a la pista. López explicó que esta presión es compleja de aceptar y mantener durante años, instando a empatizar con la situación de Alcaraz ante la elevada exigencia derivada de sus logros deportivos y el lugar que ocupa en el imaginario del tenis internacional. “Todos los días que se levanta a competir, tiene la obligación de ganar porque es el mejor. Eso es muy difícil de aceptar primero y de poder llevarlo a cabo todos los días durante tantos años”, relató López, según consignó RNE.

En la misma entrevista, el director del torneo madrileño realizó una reflexión sobre el episodio de Alcaraz en Miami, asegurando que hechos como ese pueden afectar a cualquier jugador debido a la monotonía de la vida en el circuito, en la que cada semana los tenistas visitan los mismos lugares y enfrentan a los mismos rivales. López consideró natural que, en determinadas ocasiones, los deportistas experimenten deseos de retirarse o regresar a casa. También admitió que le llamó la atención que este momento de agobio ocurriera justo cuando Alcaraz atraviesa uno de los mejores periodos de su carrera profesional.

López también analizó la evolución mental del joven murciano, destacando un cambio “brutal” en su fortaleza psicológica durante el último año y medio. Señaló que Alcaraz es actualmente un jugador mucho más estable y consistente en el aspecto mental, prácticamente sin vacíos en su rendimiento durante los partidos. Feliciano admitió que para algunos puede resultar chocante ver a un número uno mundial mostrando vulnerabilidad, pero pidió interpretar esos gestos dentro del contexto personal del jugador. El director del Mutua Madrid Open señaló además que la manera en que Alcaraz manejó la ruptura con Juan Carlos Ferrero pone de manifiesto su madurez y capacidad de adaptación ante los desafíos que surgen en su trayectoria profesional, recalcando: “No estoy para nada de acuerdo cuando se habla de debilidades a nivel mental, porque un chico de 22 años que maneja una situación como esa habla de su madurez y capacidad de aceptar los obstáculos en su carrera”.

De acuerdo con RNE, López también se refirió a una posible final en el Mutua Madrid Open entre Alcaraz y Jannik Sinner, considerando que sería un gran atractivo para los aficionados. Recordó que en la edición anterior no fue posible ese enfrentamiento debido a una lesión de Alcaraz en Barcelona y a una sanción pendiente para Sinner. Manifestó su interés en recibir a ambos jugadores, rememorando precedentes en Madrid con figuras como Novak Djokovic, Roger Federer y Rafa Nadal.

El extenista aprovechó la ocasión para informar sobre la posible participación de Djokovic en el torneo, señalando que el serbio ha mostrado su intención de incluir Madrid en su calendario, elección motivada por la relevancia del torneo en la gira de tierra batida. Según López, Djokovic tiene la capacidad de competir en pocos torneos y, aun así, disputar los grandes títulos. Estimó que Madrid figura como prioridad en su temporada, después de Roland Garros.

Feliciano López valoró el surgimiento de tenistas españoles como Rafa Jódar y Martín Landaluce, calificándolo como un suceso positivo para el tenis nacional. Aseguró que la llegada de nuevos talentos que acompañen a jugadores ya consolidados como Alcaraz o Alejandro Davidovich favorece la competitividad y la proyección de la disciplina en España, según reportó RNE.

En cuanto a Paula Badosa, López informó que recibirá una invitación (“wildcard”) para competir en el Mutua Madrid Open, debido a la complicada situación que atraviesa tras prolongados periodos de lesiones. Resaltó las dificultades de permanecer más de un año fuera de la competición regular y afirmó que desde la organización harán todo lo posible por ayudarla. El director del torneo expresó su confianza en que Badosa regresará a los primeros puestos del circuito una vez recuperada, manifestando fe en su recuperación a partir de su juventud y determinación.

Un aspecto destacado del torneo este año, según explicó López a RNE, será la instalación de una pista de entrenamiento en el estadio Santiago Bernabéu, una iniciativa desarrollada en colaboración con Gerard Tsobanian y el Real Madrid. La logística permitirá que los jugadores utilicen la pista durante parte del día, mientras el resto del tiempo la estructura se destinará a actividades para patrocinadores. La obra está diseñada para completarse en menos de veinticuatro horas, y durante el torneo principal, los jugadores tendrán acceso a este espacio adicional de entrenamiento. López especificó que, pese a esta novedad, la estructura central de la Caja Mágica y su “Tennis Garden” para el público permanece sin cambios.

Adicionalmente, López mencionó que el proyecto del nuevo estadio de tenis de cara a 2028 incluirá una capacidad para alrededor de 8.000 espectadores. El objetivo del desarrollo es acercar aún más al Mutua Madrid Open al formato de los torneos Grand Slam, ya que la organización considera que esa es la única vía para crecer actualmente. La denominación final del estadio todavía no está definida; una de las posibilidades consiste en encontrar un patrocinador que aporte su nombre comercial, aunque también se baraja la opción de asignar el nombre de una leyenda del tenis, como Rafa Nadal, en línea con los actuales reconocimientos a Manolo Santana y Arantxa Sánchez Vicario.