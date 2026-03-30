Agencias

El Vaticano expresa a Israel su pesar por el “desafortunado” veto a cardenal Pizzaballa

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Ciudad del Vaticano, 30 mar (EFE).- El Vaticano ha expresado al embajador de Israel ante la Santa Sede, Yaron Sideman, su “pesar” por la “desafortunada” prohibición al cardenal Pierbattista Pizzaballa de celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro de Jerusalén.

La comunicación, según ha confirmado este lunes el Vaticano en un comunicado, ha sido transmitida al embajador por parte del secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y su responsable para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher.

En el encuentro “se ha expresado el pesar por lo ocurrido”, sobre lo que “han sido ofrecidas aclaraciones” al Vaticano, subraya la nota. EFE

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