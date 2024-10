La colaboración público-privada para la digitalización europea entre las claves del informe Draghi, según Óscar López

La necesidad de un aumento de inversiones y políticas comunes para digitalizar y descarbonizar la economía en la Unión Europea (UE), así como aumentar su capacidad de defensa, son los principales puntos que recoge el informe sobre competitividad de la UE desarrollado por el expresidente del Banco Central Europeo (BCE) Mario Draghi, a lo que se suma la necesidad de fomentar la colaboración público-privada para continuar avanzando en la transformación digital europea, según Óscar López. Estas son algunas de las materias que se han puesto en común en el marco del evento celebrado por South Summit y Google para analizar el denominado 'informe Draghi', que ha tenido lugar este viernes en el Google for Startups Campus Madrid, y que ha contado con la intervención de personalidades como el Ministro para la Transición Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el presidente de Asuntos Globales de Google y Alphabet, Kent Walker, entre otros asistentes. En este sentido, el eje principal de este encuentro ha sido el informe, que fue presentado a principios del pasado mes de septiembre por el expresidente del BCE y ex primer ministro italiano, Mario Draghi, y que pone sobre el papel los retos económicos y tecnológicos a los que se enfrenta la UE para mantener su competitividad frente a países líderes del mercado internacional como Estados Unidos y China. Uno de los puntos los que se apoya este informe es la importancia de la digitalización, al respecto, ha intervenido el Ministro Óscar López, quien ha señalado que actualmente la sociedad está viviendo una época "verdaderamente radical" en la que se está llevando a cabo "la cuarta revolución tecnológica". En este marco, ha destacado dos grandes desafíos, por un lado, "cerrar la brecha de innovación respecto a Estados Unidos" y, por otro, las dificultades que se presentan ante la ausencia de empresas tecnológicas europeas de gran capitalización y la "dependencia del extranjero para más del 80 por ciento de sus productos". Sin embargo, López también ha subrayado que, frente a este escenario, la propuesta que recoge el informe Draghi "coincide con la agenda" del Gobierno de España, en la que la innovación y el posicionamiento en la Inteligencia Artificial (IA) son dos de los pilares fundamentales para transformar e incrementar la productividad, según ha apostillado. Igualmente, también ha señalado la importancia de promover "un clima de inversión sostenible y mejorar la actuación del sector público". En este marco, el Ministro para la Transición Digital ha hecho especial hincapié en que "el mercado, por sí solo, no alcanza para responder a todos los retos de la ciudadanía", así como para "lograr la soberanía digital y la autonomía estratégica de Europa". Por tanto, ha incidido en la necesidad de continuar impulsando la cooperación público-privada. Como ejemplo, ha recordado algunos de los éxitos logrados con iniciativas como los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como es el caso del Fondo ICO Next Tech, que ha movilizado más de 1.700 millones de euros en rondas de financiación para empresas en crecimiento y proyectos digitales innovadores. Por su parte también ha intervenido Ken Walker, quien ha puesto el foco en las capacidades que ofrece la IA para fomentar la digitalización en este marco. Como ha puntualizado, los desafíos del marco de regulación y competitividad en la UE "pueden ser apasionantes" pero, "la combinación de la energía de la comunidad de emprendedores y la magia de la IA" dan esperanzas para poder avanzar. Asimismo, también ha reflejado su apuesta desde Google por trabajar con los gobiernos para conseguir "un espíritu de colaboración y regulación" a favor de la innovación. Según ha dicho, los gobiernos y empresas necesitan regular "de manera alineada" y, además, dicha regulación, "no puede ser solo decir 'no', si no buscar las maneras de decir 'sí'". INFORME DRAGHI Durante el encuentro, también se han repasado algunos de los puntos más notables que se recogen en el informe Draghi, de la mano del director del Centro de Políticas Económicas de Esade, Antonio Roldán, quien se ha referido principalmente a la brecha de innovación que hay entre la UE y países como Estados Unidos y China. Para ilustrar esta brecha, ha puesto sobre la mesa una de las citas más reveladoras de este informe: "Sobre una renta per cápita, el ingreso disponible ha crecido casi el doble en Estados Unidos que en la Unión Europea desde el año 2000". Esto, se debe, en parte, a carencias como que la innovación que se desarrolla en Europa acaba en su mayoría instalándose en mercados estadounidenses. Concretamente, el informe detalla que, entre el año 2008 y 2021, de las 147 de las empresas 'unicornio' -esto es, que alcanzan una valoración de 1.000 millones de dólares sin tener presencia en Bolsa- desarrolladas en Europa, 40 han sido realojadas en otros países, principalmente Estados Unidos. Todo ello conlleva a una parálisis tecnológica en la UE, según ha manifestado Roldán, algo que se aprecia en cuestiones como que el 70 por ciento de los modelos fundacionales de IA han sido desarrollados en Estados Unidos desde el año 2017. Según el informe, estas dificultades se ven incentivadas por cuestiones como que el nivel de productividad europeo está frenado. Concretamente se detalla que, si se continúa con el nivel de productividad de los últimos diez años, se alcanzará un "crecimiento cero" para el año 2050. "La única manera de defender los valores de prosperidad, equidad y libertad de Europa es hacer una reforma radical y aumentar la productividad", sentencia Draghi en su informe. Para cambiar esto, según Roldán, se aboga por implementar cambios para mejorar la coordinación política entre países, frenar las cargas regulatorias para la innovación y abogar por un mercado único y no tan fragmentado como el actual, lo que dificulta el crecimiento de las empresas. Otro punto a resaltar es la necesidad de cuidar el talento europeo. Como ha ejemplificado, las instituciones académicas europeas no alcanzan los más altos niveles de excelencia, de hecho, solo tres instituciones de las cincuenta mejores a nivel mundial son europeas. Mientras, China dispone de 15 instituciones consideradas como las más excelentes y Estados Unidos 21. Finalmente, Roldán ha resumido algunos de los pasos que el informe menciona para conseguir una nueva estrategia industrial para Europa, poniendo énfasis en el compromiso masivo de inversión conjunta. Concretamente, el informe apuesta por invertir cinco puntos porcentuales del PIB de la UE al año (alrededor de 800.000 millones de euros). Esto equivale a una inversión tres veces mayor de la inversión anual del plan Marshal, que se llevó a cabo entre los años 1948 y 1951. Asimismo, el informe incluye que esas inversiones deberán ser macroeconómica sostenibles y con una gran participación del sector privado. Además de todo ello, la presidenta de la Fundación ASTI y vicepresidenta de Endeavor España, Verónica Pascual, el cofundador y COO de Consella Intelligence, Álex Romero, el socio general de K FUND, Miguel Arias y, el jefe de la Unidad de Proyectos Estratégicos de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno, José Marino García García, han coincidido en que este informe ha dado voz a "un sentimiento que ya existía entre las empresas europeas pero que no se había pronunciado". En concreto, los ponentes de la mesa redonda 'What's Next for European Startups', han compartido las preocupaciones de las organizaciones españolas en relación al informe Draghi, como son el sentimiento de urgencia y la "necesidad de actuar ya", así como la importancia de cuidar el talento español y ampliar los fondos y la escala de inversión.

