Mónica García señala que la prioridad del Ministerio de Sanidad es la Atención Primaria, el "corazón" del SNS

La Ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que uno de los "motores y sustentos" del Sistema Nacional de Salud (SNS) es la Atención Primaria, que define como el "corazón" de la sanidad pública, por lo que es, en este momento, la prioridad principal dentro del trabajo de su ministerio. La ministra, que ha inaugurado de las jornadas 'La salud del futuro: innovación y tendencias' de 'elDiario.es', ha señalado la "envidia" que muchos países europeos tienen por el SNS español y, concretamente, por la Atención Primaria que "es el mayor garante de la salud de la población". "Ahora que hablamos de medicina de precisión, ahora que hablamos de medicina individualizada y personalizada, genética, etc, no hay mayor medicina de precisión que la de tu médico de Atención Primaria". A su juicio el deterioro de la AP tiene muchas soluciones, "unas serán a medio, corto y largo plazo"; y uno de los problemas es el cuidado de los profesionales sanitario, "retener ese talento y darles no solo condiciones económicas, también condiciones de trabajo dignas para que puedan llevar a cabo su vocación". En referencia a las guardias de 24 horas, ha recordado que "la jornada laboral de los profesionales de la medicina no puede ser una trituradora de vocaciones y de talento". El pasado mes de marzo, Mónica García se comprometía a acabar con las guardias de 24 horas y empezar con un modelo de máximo 17. Actualmente, el ministerio sigue trabajando en este objetivo. "Tenemos que ver es cómo conjugamos las jornadas laborales con las retribuciones y cómo actualizamos un estatuto marco que lleva obsoleto desde el año 2003, que tiene artículos que creo que no aguantan un test jurídico. Tiene artículos que son algunos preconstitucionales", ha señalado. Asimismo, ha defendido el Consejo Interterritorial de Salud, donde "hay mucha sintonía y trabajo en equipo"; es un espacio de coordinación, y "el ministerio tiene mucho que decir a la hora de poner esa coordinación y, sobre todo, de velar que la salud de los ciudadanos es igual, o la protección de la salud, el acceso a la salud, es igual en todos los puntos de nuestro país, gobierne quien gobierne". SALUD MENTAL: "UN PROBLEMA DE PRIMER ORDEN" Respecto a la salud mental, García ha recordado que, si se tuviera que elegir una sola medida, está pasaría por mejorar la renta básica universal, y, como problema social, "que afecta directamente al estrés, a la ansiedad, a las preocupaciones de los españoles", la regulación del alquiler y la regulación de la vivienda, "porque ahora mismo es uno de los problemas nucleares". La ministra que ha señalado que la salud mental es "un problema de primer orden", ha destacado en su discurso la importancia de controlar el consumo de psicofármacos, ya que "España es el segundo país que más consume ansiolíticos y de antidepresivos, creo que somos el cuarto de Europa". Aunque es consciente de que los psicofármacos funcionan, no se puede estar dando ansiolíticos y antidepresivos a problemas sociales. "Tenemos que tener una visión mucho más global de lo que es la salud mental", ha añadido. Por otro lado, preguntada por el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, por la aprobación de fármacos novedosos, como la reciente autorización de dos medicamentos para el cáncer de mama mestatásico, García ha señalado que la aprobación de este tipo de fármacos 'milagro' es un desafío como país. "Lamentablemente milagros hay pocos. Lo que hay es pequeños avances de la ciencia que tenemos que ir acompañando y esos pequeños avances, como puede ser estos fármacos del cáncer de mama metastásico, nos llevan a un desafío todavía mayor que es a curar enfermedades que hasta ahora no son curables", ha explicado. Asimismo, ha dejado claro que la aprobación de estos dos medicamentos "es un éxito de las mujeres, por supuesto, que lo han peleado", además de "un éxito del Estado de bienestar y es un éxito de la concepción que tenemos de lo que tiene que ser el acceso a los medicamentos"; "por suerte, tenemos un Estado garantista que hace que estas decisiones tan complejas no dependan de una sola persona", ha añadido.

