El PP reprobará la semana que viene a Albares en el Senado por las crisis con Argelia, Israel y Argentina

El PP hará valer su mayoría absoluta en el Senado para llevar al Pleno de la próxima semana la reprobación del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, por "su gestión al frente de la política exterior" de España y le culpan de los recientes conflictos diplomáticos con Argelia, Argentina e Israel. Según el texto de la reprobación, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP le invitará a dimitir por "haber provocado conflictos diplomáticos con Argelia, Argentina e Israel, países tradicionalmente amigos, provocando también que en Iberoamérica cada vez España tenga menos presencia y predicamento". Aunque la reprobación saldrá adelante con la mayoría del PP, falta por saber qué postura tomarán los socios del Gobierno que se han mostrado críticos con la gestión de Albares, algo que ha llevado incluso a PNV y Junts a votar con el PP para reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. En cualquier caso, los socios del Gobierno se quejan de varias crisis diplomáticas, aunque el texto de los 'populares' únicamente se ciñe a las que tiene actualmente España abiertas con Argelia, Israel y Argentina por diversos motivos. Así, con Argelia aún no se ha superado el choque provocado por el apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara en 2022 por parte del Gobierno, mientras que con Israel el reconocimiento del Estado palestino provocó la retirada del embajador israelí en mayo, que aún no ha vuelto. Por lo que se refiere a Argentina, unas declaraciones de su presidente, Javier Milei, durante un acto de Vox en Madrid en las que tildó de "corrupta" a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, motivaron la llamada a consultas y posterior retirada de la embajadora en Buenos Aires también en mayo. En el texto, no se menciona a Venezuela, pese a que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió expresamente la dimisión del ministro por cómo había gestionado el traslado a España de Edmundo González después de que este denunciara que había sido objeto de coacciones por parte de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, mientras estuvo refugiado en la residencia del embajador español. Tampoco se incluye el último rifirrafe con México que llevó a la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, a no invitar al Rey Felipe VI a su toma de posesión esta semana en protesta porque este nunca respondió a la carta que le remitió su precedesor, Andrés Manuel López Obrador, en 2019 reclamando una disculpa pública de España por los "agravios" durante la Conquista. EL CUARTO MINISTRO REPROBADO José Manuel Albares se convertirá en el cuarto ministro de Sánchez reprobado por la mayoría absoluta del PP en el Senado, después de que en esta legislatura hayan sido invitados a abandonar el Ejecutivo el ministro de Transportes, Óscar Puente; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El último en ser reprobado por el PP en el Senado, con el apoyo de Junts y ERC, ha sido Óscar Puente, después de que en el Pleno de la pasada semana saliera adelante la censura de la Cámara Alta a su gestión con las últimas incidencias ferroviarias. En el caso de Marlaska, el Senado le reprobó tras lo sucedido con los dos agentes de Guardia Civil asesinados tras ser embestidos por una narcholancha en el puerto de Barbate (Cádiz). La iniciativa salió adelante con la mayoría del PP y la abstención de algunos socios de Gobierno como ERC, Bildu, Junts y el senador de Sumar. Por su parte, Bolaños fue reprobado por la mayoría absoluta del PP por "su falta de respeto" a la Cámara Alta y su actitud con el informe de la Comisión de Venecia sobre la Ley de Amnistía. En esta ocasión, el Gobierno y sus socios rechazaron esta reprobación en el Senado. Del mismo modo, el PP también sacó adelante una iniciativa en el Senado en la que se reprobaban las declaraciones del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre los concejales de pueblo en un ataque al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

