OIM pide 277 millones de dólares para ayudar a desplazados por la guerra civil en Sudán

Ginebra, 31 mar (EFE).- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) pidió este martes 277 millones de dólares para apoyar a los desplazados y refugiados por la guerra civil en Sudán, que está a punto de cumplir tres años.

En su punto álgido, el conflicto causó el mayor número de desplazados internos en el mundo (12 millones), y aunque ahora esa cifra ha bajado a nueve millones, los desafíos siguen siendo complejos, señaló el portavoz de la OIM Zoe Brennan.

"Para las familias aún desplazadas, la vida diaria suele significar problemas para acceder a refugio, alimentos, agua potable y servicios de salud, pero para quienes regresan, la situación puede ser igualmente difícil", indicó.

En ese sentido, los cerca de 3,8 millones de personas que han comenzado a regresar a sus zonas de origen se encuentran a menudo comunidades con infraestructuras destruidas y servicios interrumpidos, y en ocasiones en esas zonas hay artefactos sin explotar que siguen representando un grave riesgo.

Muchos de los retornados, "cuyas necesidades humanitarias también son urgentes" vuelven a zonas como Jartum y otros estados en el Nilo, mientras que sigue habiendo un fuerte desplazamiento, por la continuidad de las hostilidades, en otras zonas como Darfur (oeste) o Kordofán (centro).

El portavoz de la agencia de la ONU recordó asimismo que el conflicto ha provocado la huida de poblaciones a países vecinos a Sudán, especialmente Sudán del Sur, con 1,3 millones de llegadas, o Chad, contigua a Darfur, con más de 1,2 millones.

Gran parte de ese éxodo corresponde a chadianos y sursudaneses que regresan al país, indicó Brennan, al señalar que unos 900.000 antiguos refugiados o migrantes en Sudán volvieron a Sudán del Sur y cerca de 389.000 a Chad. EFE