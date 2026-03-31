Baqueira Beret afronta la última semana de la temporada con mucha nieve y un programa de despedida

Durante el próximo sábado se celebrará la Closing Party en el Moët Winter Lounge, actividad central que marca la recta final de la temporada en Baqueira Beret, según informó el medio Baqueira Beret. El evento contará con la participación de los DJs Ponce y Faby desde el mediodía, y forma parte del programa de despedida previsto para la última semana de operación de la estación, la cual terminará oficialmente el lunes 6 de abril de 2026.

El medio Baqueira Beret detalló que tras un fin de semana caracterizado por intensas nevadas y fuertes ráfagas de viento, la acumulación de nieve ha alcanzado 50 centímetros en distintos puntos de la estación. Estos aportes recientes se suman a los más de 2 metros de espesor presentes en las zonas altas del dominio esquiable, configurando una de las temporadas con mejores condiciones registradas en los últimos años, según consignó el propio medio.

De acuerdo con la previsión meteorológica que compartió Baqueira Beret, se esperan nuevos episodios de nevadas entre el inicio y el jueves 2 de abril. Estas precipitaciones estarán acompañadas por temperaturas bajas que contribuirán a conservar la nieve en la mayor parte del área esquiable. Para el tramo final de la Semana Santa, la estación reporta una tendencia hacia la estabilización del tiempo, mayor presencia de sol y temperaturas en ascenso, permitiendo condiciones idóneas para el esquí matinal que progresarán hacia nieve primavera durante el resto de la jornada.

En respuesta al intenso uso de esquís y tablas de snowboard durante este largo invierno, la administración de la estación resaltó la importancia de la reparación y el mantenimiento del material al cierre de la campaña. El medio Baqueira Beret explicó que el desgaste acumulado obliga a revisar cantos, reparar suelas y aplicar encerados para garantizar el rendimiento y extender la vida útil del equipamiento de los usuarios habituales.

Para atender la demanda creciente de estos servicios entre esquiadores experimentados y habituales, Baqueira Store ha reforzado su infraestructura destinada tanto a la reparación como a la custodia del material. Según consignó la estación al medio citado, quienes contraten el mantenimiento integral contarán con la opción de dejar sus esquís y tablas en custodia gratuita durante los meses de verano. Este sistema, implementado con el objetivo de facilitar la logística y asegurar un almacenamiento adecuado fuera de la temporada, busca que los equipos permanezcan en condiciones óptimas hasta el reinicio de las actividades el próximo invierno.

Además del cierre festivo, la estación ha destacado que la afluencia de visitantes durante la Semana Santa se traduce en una óptima utilización de las instalaciones y un aumento en la demanda de servicios complementarios. El propio medio Baqueira Beret apuntó que la experiencia de esquí no termina con la última bajada: el mantenimiento posterior constituye parte esencial del conjunto de servicios que la estación ofrece para completar el ciclo de la temporada.

La implementación de la custodia veraniega y la reparación profesional del material no responde solo a necesidades técnicas, sino que se conecta directamente con el perfil de un público cada vez más exigente y experimentado. Baqueira Beret explicó que la orientación al usuario se ha convertido en uno de los pilares de su propuesta y que la satisfacción con la experiencia incluye tanto el estado de las pistas como la conservación del equipo.

La campaña 2025-2026 llega a su fin en un contexto favorable tanto por la calidad de la nieve como por las previsiones meteorológicas que prometen condiciones estables para los últimos días. La estación, según difundió Baqueira Beret, cierra un periodo caracterizado por una alta ocupación y óptimas condiciones para la práctica deportiva en la montaña, apostando por consolidar el cierre con actividades sociales y reforzando sus servicios poscampaña.