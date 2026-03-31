La policía británica dejará de investigar casos de odio que no constituyen delitos

Londres, 31 mar (EFE).- El Gobierno británico comunicó este martes que los incidentes de odio que no constituyen delitos ya no serán investigados por la Policía ni quedarán registrados a fin de que las fuerzas del orden puedan centrarse en resolver crímenes.

Hasta ahora, se esperaba que los agentes investigasen actos que parecían estar motivados por la hostilidad hacia personas por su raza, religión, discapacidad o género, pero que no constituían delitos.

La falta de claridad sobre las directrices llevaron a que los agentes acudieran a domicilios por "insultos y discusiones rutinarias", como disputas en Twitter, según el Gobierno.

La Policía Metropolitana de Londres (Met) indicó el año pasado que dejaría de investigar estos incidentes tras archivar una pesquisa sobre unas publicaciones en redes sociales acerca de temas transgénero de Graham Linehan, creador de Father Ted, una sátira de los pasados años noventa sobre tres sacerdotes irlandeses en una isla remota.

Este guionista irlandés fue centro de la controversia por sostener que las mujeres trans son "hombres biológicos" y que su presencia en espacios exclusivos para mujeres, como baños, pone en riesgo la seguridad y privacidad de las mujeres biológicas.

Linehan es conocido por haber creado algunas de las comedias de gran éxito en televisión, aunque en años recientes su figura ha estado marcada por la controversia debido a su activismo político.

El año pasado, fue arrestado por una serie de publicaciones en X en las que criticó a la administración estadounidense del republicano Donald Trump como "una ruptura con la democracia".

Al dar a conocer hoy las reformas, la ministra de Interior, Shabana Mahmood, dijo que "las fuerzas del orden ya no se dedicarán a vigilar tuits perfectamente legales. En cambio, harán lo que mejor saben hacer: patrullar nuestras calles, arrestar delincuentes y mantener la seguridad de las comunidades". EFE