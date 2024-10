El candidato republicano a videpresidente destaca ante su rival demócrata que el mundo era "más seguro" con Trump

El candidato republicano a la Vicepresidencia de Estados Unidos, JD Vance, ha destacado ante su rival demócrata, Tim Walz, que el mundo era un lugar "más seguro" con el expresidente Donald Trump al frente de la Casa Blanca, todo ello unas horas después del masivo ataque iraní con misiles contra Israel. "(Trump) hizo consistentemente del mundo un lugar más seguro", ha asegurado Vance durante un debate retransmitido en la cadena de televisión CBS News y en el que ambos han mostrado su apoyo a Israel y a su derecho a defenderse frente a Irán. Walz, por su parte, ha cargado contra la política exterior de Trump por tener la intención de "volverse hacia" el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y hacia el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y ha criticado que "crea tener" las respuestas a todos los conflictos. "Si vas a ser presidente, no tienes todas las respuestas. Donald Trump cree que sí las tiene. Mi consejo es este: si necesitas una cirugía cardíaca, escucha a la gente de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, no a Donald Trump", ha añadido. BLOQUE SOBRE MIGRACIÓN Respecto a la cuestión de la migración, Vance ha pedido deportar a los "migrantes criminales" y "parar la hemorragia" provocada por los intentos de la Administración de Joe Biden de "deshacer" las políticas de Trump y de hacer "inviables" los precios de la vivienda o de "saturar" los hospitales como consecuencia de la llegada de "millones de migrantes ilegales que compiten con los estadounidenses por las escasas viviendas". Tras ello, Walz ha afirmado que los miembros del Partido Demócrata y del Republicano, "excepto Trump", están interesados en encontrar una solución a la alta tasa de migrantes que cruzan la frontera sur de forma irregular, haciendo referencia al proyecto de ley aprobado en el Congreso pero que Trump pidió rechazar. Además, ha criticado la "deshumanización" de los migrantes, en referencia a unas declaraciones de Vance en las que se hacía eco de un bulo esparcido en redes sociales sobre haitianos "comiéndose a las mascotas" de los ciudadanos de Spriengfield (Ohio). "Eso tiene consecuencias", ha añadido. ASALTO AL CAPITOLIO El candidato demócrata ha abordado también el asalto al Capitolio en enero de 2021, preguntando a su rival republicano sobre los resultados de las elecciones de 2020, que el propio Trump ha cuestionado en numerosas ocasiones, si bien Vance no ha respondido directamente. De hecho, el candidato republicano ha eludido la cuestión refiriéndose a los problemas del "futuro" como los precios de la vivienda o de los alimentos e incluso derivando en la "censura" supuestamente impuesta por la Administración Biden respecto a algunas cuestiones. "Lo que ha dicho el presidente Trump es que hubo problemas en 2020 y mi propia creencia es que debemos luchar por esos problemas, debatirlos pacíficamente en la plaza pública", ha aseverado Vance para después afirmar que Trump entregó el poder "pacíficamente" y que pidió a los manifestantes que no realizasen actos violentos. "Esto fue una amenaza a nuestra democracia de una manera que no hemos visto y se manifestó debido a la incapacidad de Donald Trump de decir -sigue diciendo- que no perdió las elecciones", le ha contradicho Walz.

