Un grupo de senadores de EE.UU. visita Taiwán en pleno debate por aumento de gasto militar

Taipéi, 30 mar (EFE).- Una delegación bipartidista de senadores estadounidenses llegó este lunes a Taiwán, informaron fuentes oficiales, en un contexto marcado por los esfuerzos del Gobierno isleño por impulsar un aumento significativo del gasto militar y en la antesala de la reunión prevista en Pekín entre los líderes de EE. UU. y China.

La comitiva, encabezada por Jeanne Shaheen, miembro de mayor rango del Partido Demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y el republicano John Curtis, llegó al aeropuerto de Songshan, en Taipéi, alrededor de las 00:30 horas del lunes (16:30 GMT del domingo), según un comunicado de la Cancillería taiwanesa.

El viceministro isleño de Exteriores, Chen Ming-chi, acudió al aeropuerto para recibir personalmente a la delegación, que incluye al republicano Thom Tillis y a la demócrata Jacky Rosen, de acuerdo a imágenes difundidas por la Cancillería.

En un comunicado posterior, la Oficina Presidencial de Taiwán señaló que la presencia de estos legisladores, que mantendrán una reunión con el presidente isleño, William Lai, en la mañana de este lunes, "refleja la profunda amistad y la estrecha relación" entre Taipéi y Washington.

"Taiwán y EE. UU. mantienen una estrecha cooperación en ámbitos como los valores democráticos, la seguridad regional y el comercio", apuntó la Oficina a través de su cuenta oficial de Facebook.

"Frente a un entorno internacional cambiante, ambas partes continúan profundizando su asociación, lo que no solo contribuye a la paz y la estabilidad en la región del Indopacífico, sino que también refuerza la resiliencia del bloque democrático global", agregó.

La visita se produce en un contexto de crecientes tensiones entre el oficialismo y la oposición taiwanesa, que aún no han alcanzado un consenso sobre la cuantía ni el alcance de un presupuesto especial de Defensa, estancado desde hace meses en el Parlamento.

La versión del Ejecutivo, enviada al Legislativo en noviembre del año pasado y que tiene el respaldo de la Administración estadounidense, abarca ocho años (2026-2033) y cuenta con un presupuesto total de 1,25 billones de dólares taiwaneses (unos 39.088 millones de dólares).

El plan busca financiar adquisiciones de armamento -tanto ya anunciadas como futuras- y programas de producción conjunta con Estados Unidos para reforzar la defensa aérea de la isla, la capacidad antiblindaje y los sistemas de drones, entre otros ámbitos.

Por su parte, la versión del opositor Partido Popular de Taiwán, que fue presentada el 26 de enero, limita el gasto en armamento a 400.000 millones de dólares taiwaneses (12.508 millones de dólares) hasta 2033, mientras que la del también opositor Kuomintang, desvelada el 5 de marzo, establece un tope de 380.000 millones de dólares taiwaneses (11.882 millones de dólares) de aquí a 2028.

El viaje de estos legisladores también tiene lugar después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que viajará a China los próximos 14 y 15 de mayo para reunirse con su homólogo, Xi Jinping, una visita que tenía previsto llevar a cabo entre finales de marzo y principios de abril, pero que fue aplazada por la guerra de Irán.

Entre los temas que podrían tratarse en dicho encuentro está, precisamente, la venta de armamento a Taipéi: en una llamada telefónica a principios de febrero, Xi instó a Trump a "manejar con prudencia" el envío de armas a Taiwán, y subrayó que la isla es la "primera línea roja" en las relaciones entre ambas potencias. EFE