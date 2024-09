Razer impulsa los videojuegos inmersivos con su primer cojín háptico Razer Freyja y los auriculares Kraken V4 Pro

Razer ha presentado nuevos dispositivos diseñados para impulsar los videojuegos inmersivos, con el lanzamiento de su primer cojín háptico Razer Freyja, que integra tecnología HD Haptics, y sus auriculares Kraken V4 Pro, que ofrecen a los jugadores "control total sobre su experiencia de juego". La compañía ha presentado sus últimas novedades de productos periféricos ideados para mejorar la experiencia de los usuarios a la hora de jugar a videojuegos en su evento anual RazerCon, que tuvo lugar durante este fin de semana, y donde ha dado a conocer los beneficios de la tecnología Razer Sensa HD Haptics. En este sentido, una de las novedades de Razer ha sido su primer cojín háptico para juegos, Razer Freyja, que incluye tecnología HD Haptics para transformar la experiencia de los jugadores introduciendo inmersión sensorial, de manera que se puedan sentir cada detalle y movimiento en el videojuego. Tal y como ha subrayado la tecnológica en un comunicado, esta tecnología traslada las sensaciones con tal realismo que, "desdibuja las líneas entre los entornos de juego y la realidad". Para lograrlo, han colaborado con desarrolladoras de videojuegos para integrar la retroalimentación háptica personalizada directamente en sus títulos. No obstante, desde Razer han señalado que cuentan con una biblioteca "cada vez mayor" de contenido compatible, a través de su plataforma Razer Sensa HD Haptics. Por tanto, el cojín está ideado para poder utilizarse con diversos títulos. En concreto, la tecnología Razer Sensa HD Haptics es un sistema avanzado que extiende la retroalimentación sensorial "más allá de lo visual", logrando trasladar al usuario sensaciones de forma realista, por ejemplo, a la hora de conducir un coche de carreras o ante una situación tensa en una misión sigilosa. Este sistema HD Haptics está integrado en un cojín que dispone de seis motores hápticos de alta definición, que están ubicados de forma estratégica en diferentes áreas del cuerpo del usuario para simular interacciones con "detalles vívidos". Por ejemplo, con estos motores, los jugadores podrán sentir la dirección, la distancia o la intensidad de las acciones del juego. Asimismo, para adaptarse a cualquier jugador, el cojín Razer Freyja dispone de una correa ajustable que garantiza un ajuste seguro tanto en sillas de juego como de oficinas. Además, se trata de un dispositivo fácil de instalar, bastará con sacarlo de la caja par comenzar a utilizarlo, según ha explicado la compañía. A la hora de conectar el cojín Freyja a distintos dispositivos, los usuarios pueden recurrir a la tecnología Razer HyperSpeed Wireless para la conexión con PC. Sin embargo, ofrece conectividad Bluetooth para dispositivos Android, a través de la aplicación Razer Nexus. Siguiendo esta línea, dispone de un sistema de conexión "de liberación rápida de cable", lo que, en caso de tirones durante su uso, permite desconectar el cable del dispositivo de forma segura, lo que ayuda a mantener la longevidad tanto del cojín como de los cables de alimentación. "Ya sea que estés jugando en tu PC, viendo una película o escuchando música, esta versatilidad garantiza que Razer Freyja sea una incorporación especial en cualquier zona de juego para el máximo entretenimiento", ha sentenciado la tecnológica. NUEVOS AURICULARES INMERSIVOS KRAKEN V4 PRO Siguiendo esta línea, en el marco del evento anual, Razer también ha presentado sus nuevos auriculares Razer Kraken V4 Pro, que se unen a la serie de auriculares Kraken, tras celebrar 12 años en el sector como "una piedra angular en el audio para juegos". En este marco, los nuevos Razer Kraken V4 Pro están diseñados para ofrecer "una nueva dimensión de inmersión y control de audio", gracias a su pionero OLED Control Hub y a la tecnología Sensa HD Haptics. Por un lado, tal y como ha explicado la compañía, el OLED Control Hub es un dispositivo inspirado en los amplificadores de audio que acompaña a los auriculares para personalizar el sonido, y que muestra la información con una pantalla OLED ergonómica, situada en un ángulo de 20 grados. Es decir, el Control Hub actúa como centro de comando y, según Razer, ofrece más de 20 opciones de personalización del sonido. Asimismo, permite configurar opciones de audio y hápticas, además de mostrar métricas del sistema de sonido en la pantalla, junto a imágenes o animaciones también personalizadas. Por otra parte, con la tecnología Razer Sensa HD Haptics, los nuevos auriculares son capaces de transformar señales de audio precisas y acciones de juego en retroalimentación háptica matizada, lo que crea una capa de inmersión más para el usuario. Esta tecnología no solo se traduce en señales de audio, si no que mejora la conciencia espacial y la intensidad del juego, por lo que permite sentir de forma más precisa los pasos sutiles de un jugador o un rugido atronador en una escena de acción. Asimismo, en cuanto a su diseño, los nuevos Kraken V4 Pro integran almohadillas fabricadas con espuma viscoelástica especializada y cuero proteico, de manera que permiten optimizar la conductividad háptica. Igualmente, también integran un micrófono retráctil Razer HyperClear Super Wideband. Razer también ha señalado que estos auriculares ofrecen una alta calidad de audio al estar equipados con los controladores patentados Razer TriForce biocelulosa de 40 mm. Estos controladores disponen de un diafragma compuesto por material de biocelulosa, lo que mejora la claridad del sonido y reduce la distorsión. Además, ofrecen un audio rico en graves y nítido en acústica en una gama más amplia de frecuencias, según ha asegurado el fabricante. Todo ello se acompaña de la tecnología THX Spatial Audio, que ofrece un sonido envolvente 7.1 avanzado, dado que es capaz de reproducir "audio posicional realista". Además, cuenta con perfiles de juego THX personalizados para más de 60 juegos reconocidos. Los auriculares Kraken V4 Pro pueden conectarse a diversos dispositivos, desde PC hasta PlayStation, Nintendo Switch, 'smartphones' o Steam Deck. Para ello, ofrece opciones como la tecnología Razer HyperSpeed Wireless para audio inalámbrico de latencia ultrabaja, Bluetooth, USB con cable para jugar sin interrupciones y un conector de 3,5 mm para compatibilidad universal. Incluso, con el Control Hub, permite conectar hasta tres fuentes de audio de forma simultánea a través de dos puertos USB-C y un puerto de 3,5 mm. Esto permite obtener audio de 2,4 GHz y Bluetooth simultáneamente, cambiando instantáneamente de entrada para, por ejemplo, combinar sonido del PC con una consola. COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍA RAZER SENSA HD HAPTICS Con todo ello, la compañía ha señalado que combinar el cojín háptico Razer Freyja con los auriculares Razer Kraken V4 Pro, "mejora y amplía la experiencia sensorial a todos los niveles". Esto se debe a que esta tecnología permite combinar ambos dispositivos para armonizar la retroalimentación háptica, de manera que de los seis puntos de contacto que ofrece el cojín Freyja, se aumenta a ocho con los auriculares Razer Kraken V4 Pro. Es decir, se consigue crear un ecosistema háptico que "envuelve desde la cabeza hasta la parte inferior del cuerpo". Así, Razer ha señalado que el nuevo cojín háptico Razer Freyja está disponible para los jugadores por 299,99 euros. Por su parte, los auriculares se pueden adquirir desde 449,99 euros.

