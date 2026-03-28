Agencias

Llegan a Cuba los dos barcos del Convoy Nuestra América desaparecidos en el Caribe

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La Habana, 28 mar (EFE). – Los dos últimos veleros del convoy Nuestra América arribaron en la tarde de este sábado a La Habana tras siete días de navegación y luego de estar desaparecidos en el Caribe mientras transportaban ayuda humanitaria para la isla.

Auxiliados por la embarcación Prácticos del Puerto de La Habana los barcos entraron a la bahía de esta capital pasadas las 16.00 horas (20.00 GMT) ocupados por activistas, entre ellos dos mujeres, seis hombres y un menor de edad de tres años.

La Secretaría de Marina de México informó en la mañana de esta jornada que una aeronave de la Armada había localizado ambas embarcaciones tipo catamarán, ubicadas a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana tras una semana desaparecidas en el Caribe mexicano luego de zarpar de Isla Mujeres (sureste de México). EFE

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