Miles de manifestantes protestas contra Trump y la guerra en ciudades de EEUU

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, tomó la palabra ante miles de personas congregadas en el capitolio de St. Paul para recordar la muerte de dos ciudadanos, Renee Good y Alex Pretti, durante operativos de fuerzas federales de inmigración. Desde ese escenario, Walz reclamó justicia para las víctimas y señaló a los agentes migratorios federales, al tiempo que subrayó la importancia de la reacción ciudadana ante la violencia institucional. Según detalló el medio original, la jornada estuvo marcada por manifestaciones masivas en diversas ciudades de Estados Unidos contra el presidente Donald Trump y la escalada militar en el exterior.

De acuerdo con la información publicada, las movilizaciones se llevaron a cabo bajo el lema “No Kings, Sin Reyes” y congregaron a ciudadanos en las principales urbes estadounidenses como Nueva York, San Francisco, Seattle, Washington D.C. y Minneapolis, donde se reportó una de las concentraciones más concurridas. El medio reportó que figuras destacadas del espectáculo y la cultura, como Bruce Springsteen y Robert De Niro, participaron activamente en las protestas; Springsteen interpretó la canción “Streets of Minneapolis” en Minnesota y De Niro compareció públicamente en la manifestación de Nueva York.

La participación política incluyó a la congresista demócrata Ilhan Omar, presente en el acto central de Minnesota, quien denunció lo que calificó de "autoritarismo artero" por parte de la administración Trump. Omar criticó, según consignó la fuente, las políticas migratorias y las intervenciones estadounidenses en Irán, Venezuela y Ecuador, subrayando el impacto negativo que estas acciones generan en la percepción y el futuro del país. La legisladora resaltó el carácter resiliente de la comunidad de Minnesota y reiteró el compromiso de los manifestantes de rechazar escenarios de “miedo, corrupción y caos”.

El senador Bernie Sanders también tomó parte en el evento principal de Minneapolis, según reportó el medio, y sostuvo que la respuesta ciudadana contra la actuación del ICE en el estado representa una expresión real de la democracia. Sanders aplaudió la solidaridad de la comunidad y describió la resistencia civil frente a las acciones federales como una victoria colectiva.

El medio informó que en Nueva York, Manhattan fue escenario de manifestantes portando pancartas en rechazo al ICE, a Trump y a la guerra con Irán. En San Francisco, cientos de personas marcharon desde el Embarcadero hasta el Centro Cívico, ondeando banderas estadounidenses, ucranianas y trans para visibilizar diversas demandas sociales y políticas. Simultáneamente, se notificaron concentraciones en Florida, específicamente en West Palm Beach y Boynton Beach, donde se observaron pequeños focos de contramanifestantes que increparon la legitimidad de la protesta. Además, en Virginia, manifestantes marcharon desde Arlington hasta la Explanada Nacional de Washington D.C. al inicio de la jornada, coreando la consigna “Sin justicia no habrá paz. Fuera el ICE de nuestras calles”.

Según detalló la fuente, también ciudades de menor tamaño como Columbus, en Georgia, y Jekyll Island, fueron escenario de marchas de protesta durante la misma jornada. En todas estas localidades, los convocantes exigieron el fin de los abusos de las fuerzas federales, el repliegue militar de Estados Unidos en el extranjero y la adopción de medidas para contrarrestar el encarecimiento del costo de vida.

El contexto político de la jornada incluyó la celebración simultánea del congreso anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Dallas, Texas. Según consignó el medio, esta reunión reflejó fracturas en el movimiento MAGA (Make America Great Again), evidenciadas por la división entre partidarios de Trump y sectores de la base ultraconservadora críticos con la política bélica desplegada contra Irán.

Durante su intervención ante los manifestantes de Minnesota, Walz valoró especialmente el papel de la comunidad inmigrante y reiteró: “Os vemos, os escuchamos, os valoramos y os queremos”. También resaltó la reacción local ante la “ocupación sin precedentes del ejército doméstico de Trump”, en referencia a las operaciones del ICE. Walz caracterizó a Minnesota como “el estado más libre de la nación”, destacando la movilización ciudadana en defensa de derechos y libertades.

Según publicó el medio original, la jornada de protestas reflejó demandas diversas agrupadas en torno a la oposición a políticas migratorias restrictivas, el cuestionamiento al incremento de presencia militar estadounidense en el exterior y la preocupación profunda por el aumento generalizado de precios. Los organizadores insistieron en mantener la presión social como respuesta a las políticas de la actual administración y anunciaron su determinación de sostener las movilizaciones mientras estas demandas no se vean satisfechas.